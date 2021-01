Cecilia Toussaint: una artista llena de logros y éxitos en el caótico año 2020

Por Mino D’Blanc

El año 2020 pese a lo caótico que fue a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, para la cantante, compositora, instrumentista y actriz Cecilia Toussaint fue de muchos logros en los que mostró sus dotes artísticos.

Y es que ya son 43 años de impecable trayectoria, que la han llevado a recibir premios y reconocimientos muy importantes; hay que recordar que en 2018 recibió el nombramiento de “Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México”. La artista comenta: “Me gusta estar creativa. Yo vine a este mundo a crear y a crecer. Para mí, estar en un espacio creativo es como regresar a mi seno familiar”.

–Cecilia Toussaint y la música en el 2020:

Rompiendo brechas generacionales eligió, para su nuevo álbum “Cromático”, tras 10 años de no haber grabado, un equipo de productores jóvenes, creativos y por demás talentosos: Julián André, Jorge Chacón y Adrián Guevara de 24 años.

Ante ello, aseveró: “Siempre he optado y votado por trabajar con gente joven. No me gusta quedarme en mi zona de confort, por el contrario, sigo aprendiendo y sigo creciendo”.

Y así fue como a lo largo del 2020 fue revelando esta amplia gama de colores y sonidos, a través de tres fabulosos sencillos que fueron “Hago”, “Venceré” y “Casi”, hasta llegar a conocer todo el álbum conformado no sólo por 7 temas, sino también por 7 estilos musicales y 7 temperamentos, ya disponible en todas las plataformas digitales.

También realizó un íntimo y emotivo concierto vía streaming desde el Foro del Tejedor, presentando temas de su álbum “Faro” y algunos estrenos de “Cromático”.

-Cecilia Toussaint y la actuación en el 2020:

En su faceta de actriz, este 2020 también marcó su regreso a los foros de Televisa San Ángel, donde participó con el personaje de Nieves en la telenovela “Imperio de Mentiras”, bajo la producción de Giselle González, en medio de un fuerte dispositivo de medidas sanitarias.