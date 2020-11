Liga MX: ¿Cuándo se juega la vuelta de los cuartos de final?

AS NOTICIAS

El fútbol de media semana nos regaló los primeros episodios de los cuartos de final en el Guardianes 2020, pero todavía faltan cuatro partidos para definir a las semifinales de este campeonato. El Clásico Nacional entre América y Chivas luce como el encuentro más atractivo con las Águilas en busca de la remontada y Guadalajara con la ventaja de no haber recibido goles como local. León tratará de frenar el ímpetu de La Franja, que ha parecido como ‘El Caballo Negro’ de esta fiesta grande. Por su parte, Cruz Azul y Pumas solo necesitan terminar la tarea en casa, ya que llegan arriba en el marcador.

León vs Puebla | Sábado 28 de noviembre (19:00 horas)

La Fiera se llevó una sorpresa en el Estadio Cuauhtémoc y perdió por marcador de 2-1 ante La Franja. No obstante, los ‘Panzas Verdes’ saben que fueron los mejores locales de todo el Guardianes 2020, pues terminaron con una marca de siete victorias y un empate en el Nou Camp. Mientras tanto, La Franja ha demostrado que no está acomplejado y que puede competirle a quien sea dentro del terreno de juego.

América vs Chivas | Sábado 28 de noviembre (21:00 horas)

Guadalajara se llevó el primer capítulo de este Clásico Nacional en fase eliminatoria y fue el único local que no permitió gol en contra en estos cuartos de final. Víctor Manuel Vucetich quiere devolver a este equipo al protagonismo y vencer a su acérrimo rival puede ser la motivación necesaria par El Rebaño. Sin embargo, las Águilas tienen un amplio historial de remontadas a lo largo de su rtayectoria, en especial, cuando cierran la eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca. Los azulcremas buscan apelar a su grandeza y revertir el marcador adverso para hacerse con el boleto a la siguiente ronda.

Pumas vs Pachuca | Domingo 29 de noviembre (12:00 horas)

Los Pumas regresan a la cancha del Olímpico Universitario para tratar de cerrar la eliminatoria y volver a meterse dentro de los cuatro mejores del campeonato. Un gol de Favio Álvarez les dio la ventaja en el partido de ida. Los auriazules no perdieron un solo partido como locales dentro del Guardianes 2020, por lo que, de seguir así, podrán estar en la siguiente ronda. No obstante, los Tuzos se vieron mejor durante buena parte del primer encuentro, aunque no consiguieron definir frente al arco. Los de Paulo Pezzolano ya han eliminado a Universidad Nacional en cuartos de final durante el 2014 y pretenden repetir el resultado.

Cruz Azul vs Tigres | Domingo 29 de noviembre (18:30 horas)

El quipo celeste quiere demostrar de una vez por todas que “este año es el bueno”. La Máquina se impuso con gran autoridad a los Tigres, por lo que, incluso perdiendo este encuentro por dos goles podría llegar a las semifinales. Robert Dante Siboldi solo tiene que manejar el encuentro para poder poner a los celestes más cerca del título. Mientras tanto, los de la UANL saben que no se les puede dar por muertos. Los más ganadores de la década pasada nunca han perdido una serie de liguilla ante los cementos.