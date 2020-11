¿Quién dijo que la política no era show?

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

En la pista número uno viene con todo y de a pechito para el escarnio público el partido encabezado por José Fernando González Sánchez (yerno de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo) que dicho sea de paso ya tiene registro como organización política, por lo que participará en las elecciones del 2021.

En medio de escándalos y chismes es cómo surgió este proyecto, que inicio siendo vinculado con Elba Esther Gordillo Morales y dicen se quiere desmarcar.

Las primeras acciones que han llamado la atención es la presencia de figuras públicas, del medio del deporte, la farándula, similares y conexos estos con el propósito de arrastrar seguidores o como dicen en mi pueblo, jalar agua para su molino ahí les van solo algunos de los que ya han tomado posesión de sus cargos como; Malillany Marín a quien la nombraron embajadora de la mujer y la familia, Blue Demon como coordinador en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Otros que se han sumado son la boxeadora Mariana Juaìrez ‘La Barbie’ embajadora del deporte y el polémico actor Alfredo Adame coordinador del Distrito Federal en la Alcaldía de Tlalpan, la cuestión es que ya tomaron posesión de sus nuevos cargos en el Nuevo Partido Político ‘Redes Sociales Progresistas’ (RSP).

Muchos son los haters quienes se lanzan con todo, criticando a quienes por ser famosos o figuras públicas ocupan un cargo de elección popular, como le paso en su momento a Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América y ahora gobernador de Morelos, que dicho sea de paso su hijo no contento con la posición que tiene con su papá político el busca su propia historia en el entretenimiento en México formando parte del reality show de cocina de TV Azteca, MasterChef.

Son muchos los famosos que en algún momento han intentado incursionar en la política algunos con estrella y otros estrellados como son: Óscar de la Hoya quien aspira a algún día llegar a la Casa Blanca al igual que Kanye West, Rubén Blades en la política panameña, Mario Vargas Llosa intentó sin éxito llegar a la presidencia de Perú, Leticia Calderón que aspiraba a ser senadora, Laura Zapata como diputada, Vicente Fernández Jr. aspiró a ser gobernador de Jalisco, Ariel López Padilla también quiso ser gobernador de Morelos, Silvia Pinal diputada federal y senadora, Carmen Salinas fue diputada, María Rojo diputada federal y senadora, el actor y cantante Sergio Mayer actual diputado federal en México, el futbolista Pele fue ministro de Deportes en Brasil, Arnold Schwarzenegger gobernador del estado de California, Ana Guevara senadora y antes fue jefa de la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal y directora del Instituto del Deporte, Evita Perón primera dama de Argentina quien fue actriz, y así podríamos seguir citando cualquier cantidad de celebridades que han incursionado en la política algunos con estrella y otros estrellados.

Pronto, se seguirán sumando más celebridades al partido, aunque honestamente les diré no sé si es una amenaza o una promesa ja ja ja mientras tanto el show debe continuar en el 2021.

Yo creo fielmente que hay mucha gente bien intencionada que desea ocupar un cargo para hacer algo bueno por los demás y eso no tiene que ver con el nivel de estudios o de dinero que se llegue a tener. Me ha impulsado a escribir esta columna el hecho de que se burlen de ellos por querer ser políticos, sobre todo en nuestro país donde satanizamos a quienes lo lleguen a intentar y más risa me da la carencia de memoria a largo plazo donde los politos-famosos han ocupado cargos y decisiones sumamente importantes a lo largo de la historia de México, para muestra el gobierno de telenovela del expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera “La Gaviota” ¡Al buen entendedor!

Se acuerdan cuando el expresidente Vicente Fox Quesada hizo su programa de radio sabatino “Fox contigo” descubrió la importancia de comunicarse con la gente.

La fama, el dinero y el éxito son cosas totalmente distintas, hay gente famosa totalmente desalentadora, hay gente famosa y exitosa sin dinero; hay gente que solamente tiene dinero, sin éxito y con la gracia de un árbol. Hoy la política no hace algo del otro mundo simplemente utiliza personajes conocidos y que atraen masas para que voten por ellos ya que por un ser común y silvestre como algunos candidatos no lo haría absolutamente nadie, porque ya no les cree ni un recién nacido, la farándula es la mano que mece la cuna nos guste o no, todos los políticos tarde o temprano sienten la necesidad de que los vean incluso de que alguien los quiera o admire en serio ¿Será que por eso buscan parejas de la farándula para completar la mitad que les faltaba? como dice la canción.

