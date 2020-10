Enfermeras, periodistas, artistas y locutores están muriendo de hambre, no sólo por COVID 19

Staff/Rossi

Varios gremios se expresan a través del frente social “Unidos a través de la voz”

Los gremios de enfermeras, periodistas, del entretenimiento y locutores hacen un llamado a las autoridades para ser tomados en cuenta y juntos buscar alternativas que les permitan dignificar su trabajo, pero también enfrentar la crisis económica y de salud que vive el país, dijeron esta mañana sus representantes, como parte del frente social “Unidos a través de la voz”, porque en México nos estamos muriendo por la pandemia, pero también de hambre luego de 7 meses de confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 y la paralización de las actividades económicas.

Ante el cierre de fuentes económicas, “la gente se está muriendo de Covid-19, efectivamente, pero también de hambre, también de enojo, también de tristeza. No sólo existe el virus de Covid-19, existe también el virus del hambre”, detalló el doctor Arturo Bobadilla, director general de la Organización Nacional de Líderes de Enfermeras de México.

Explicó que el gremio al cual representa no había sido tomado en cuenta hasta esta pandemia que las enfermeras fueron noticia al ser agredidas por creer la gente erróneamente que podrían contagiar a la población. Por ello pidió la dignificación de esta profesión que por años ha sido estigmatizada como un oficio, al llamarlas “ayudantes de los doctores cuando en realidad son sus compañeras y compañeros en la labor de salvaguardar la vida”.

Y lamentó que nuestro país se encuentre en el primer lugar de fallecimientos dentro del personal de salud. “La corrupción ha matado al personal de salud”, detalló Bobadilla, quien agregó que en el caso de las y los enfermeros “es necesario salvar a quien salvará tu vida”.

El médico también dijo que “no hay rebote o rebrote porque nunca ha bajado la curva ni se ha aplanado. Es una mala estrategia. La gente podría trabajar en todos los ámbitos de país si hubiera una estrategia y la más básica es el cubre bocas y las medidas de higiene como el constante lavado de manos”.

Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y eje de “Unidos a través de la voz”, dijo que “a pesar de todas las circunstancias y descontento que existe en nuestros gremios, a través de este frente trabajaremos junto con el gobierno para salvar, salvaguardar y generar las mejores condiciones para dignificar a nuestros gremios, estando abiertos al diálogo, pero también al trabajo. Nosotros como sociedad necesitamos poner nuestro granito de arena para mejorar nuestra situación”.

Agregó que se han encontrado diversos gremios, con los cuales coincidimos en la promoción de mejores condiciones de trabajo y bienestar a través de la organización, por lo que el día de hoy estamos uniendo nuestras voces y de manera conjunta hacemos valer nuestra lucha por medio de Tres ejes rectores: a) Impulso de Iniciativas de Ley que consagren mejor calidad de trabajo; b) Apoyo mancomunado y organizado de los distintos gremios, y c) Difusión de las causas para la concientización de la problemática y propuesta de solución.

El periodista Fernando Mora Guillén indicó que, durante esta emergencia sanitaria, “al menos una decena de periodistas han fallecido por haber contraído el virus y lo han hecho llevando cobertura de lo que está sucediendo para que la gente tome conciencia, para que sepamos qué es la realidad que se está viviendo en el sector médico, las deficiencias que hay en el sector salud”.

El también presidente de la fundación que lleva el nombre de su padre, resaltó que ejercer el periodismo en este país cada día es más peligroso por la estigmatización que cada día hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al etiquetarlos como prensa vendida, enemigos, aliados de la mafia, etcétera. “Hay más de 22 muertos en el actual gobierno. La situación es muy clara, los periodistas, los locutores, conductores, comunicadores, los medios de comunicación alzamos la voz, pero con evidencias de lo que está sucediendo, de cómo se nos está estigmatizando”.

Enrique Gou, productor de espectáculos y representante de la industria del entretenimiento se quejó de la inexistencia de un piso parejo para todos porque, mientras ellos no pueden presentar sus espectáculos en espacios culturales con un aforo del 30%, porque tienen la amenaza de palabra, nada por escrito, de funcionarios del INVEA que si lo hacen les clausurarán, por el otro lado los bares y cantinas están abiertos y con mayor riesgo de contagio.

“Nadie tiene un colchón para aguantar siete meses, ni uno como empresario ni como trabajador y lo que viene es triste. Los streamings ya no funcionan, la gente no quiere pagar por ver a los artistas en televisión. No funcionan los auto conciertos, tampoco es lo mismo verlo desde tu carro, lo que quieres es ver a tu artista”, pero la recuperación económica del gremio artístico no se ha visto beneficiada por el Sexto Acuerdo del 19 de agosto por el INVEA.

Gou exigió a las autoridades se les permita trabajar para poder generar empleos. “Lo único que estoy diciendo es por favor, dennos la oportunidad de trabajar. No queremos apoyos, les pedimos humanamente que por favor nos permitan trabajar para poder generar empleos ya que detrás de un espectáculo hay al menos 50 familias y las están matando de hambre”.

Liliana Espíndola, “La muñeca de la cumbia”, en representación de músicos y el gremio de salones y banquetes, dijo que son un sector olvidado que no se ha tomado en cuenta para generar propuestas que les permitan trabajar.

“Yo creo que las fiestas clandestinas donde no se cuidan generan más riesgo que una fiesta con protocolos como los tenemos nosotros, pero están impulsando a la gente a hacerlas por su cuenta. Nosotros desde abril tenemos protocolos donde yo les aseguro que, si nos dieran las autoridades la oportunidad de trabajar, podríamos tener más control en relación a las fiestas. Ahorita se están desarrollando muchas fiestas clandestinas que si ponen en riesgo a la población”.