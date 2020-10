TECHO organiza festival para llevar agua a comunidades vulnerables ante pandemia

Staff/Rossi

34.4 por ciento de las viviendas en México no cuentan con agua en vivienda de manera regular, lo que afecta a más de 40 millones de personas.

Los sistemas de captación de agua permiten a las familias acceder a más de 90 litros diarios por familia y obtener un ahorro promedio de 4 mil pesos anuales.

Durante la emergencia sanitaria por covid 19, una de las principales recomendaciones emitidas por organismos internacionales y nacionales para disminuir la propagación del virus es el constante lavado de manos pero ¿cómo lo haces si no tienes agua? Por esa razón, la organización TECHO planea realizar “Latimos” un festival a beneficio para llevar agua a comunidades vulnerables.

Según una estimación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en datos de INEGI (2018) una tercera parte, 34.4 por ciento de las viviendas en México no cuentan con agua en vivienda de manera regular, lo que afecta a más de 40 millones de personas.

Debido a esta situación, TECHO activó un plan de emergencia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que familias de comunidades de siete estados de la República puedan lavarse las manos de manera regular y atender de mejor manera su situación con la llegada de la pandemia. Al momento la organización ha instalado 94 sistemas y también ha entregado más de 4000 despensas para familias en situación de pobreza.

Emilia García, Directora General de TECHO México comentó, “para nosotros es realmente importante visibilizar la vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de familias de asentamientos populares ante la actual pandemia. Hablamos de familias que no pueden siquiera tener los cuidados básicos como lo es el lavado de manos; por ello invitamos a las personas a que se sumen a este concierto, que disfruten de estos grandes grupos y que sepan que con su donativo varias familias podrán acceder a un líquido tan vital como lo es el agua, transformando su vida”.

La instalación de los sistemas de agua permite a las familias acceder a más de 90 litros diarios por familia. Esto aporta a la higiene de las familias durante la emergencia sanitaria, además de un ahorro promedio de 4 mil pesos anuales en costos de acceso al agua.

Para poder lograr el objetivo de llevar agua a comunidades, la organización llevará a cabo Latimos, un festival de acción social que se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre por livestreaming y en el que participarán artistas como Chetes, Alex Ferreira, Daniel, Me Estás Matando, Jenny Ball (Jenny and the Mexicats), Iskander, Marissa Mur, Loli Molina, Pablo Dazán, Costa de Ámbar, Mando, Typow, La Lá, Adrián Bello, Paola Navarrete, Naïa Valdez, Lucasso, María Centeno, entre otros. El festival se realizará de 18:30 a 21:30 en cada día y todo lo recaudado será destinado a instalar sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades en situación de pobreza.

La meta de TECHO es poder brindar apoyo a familias de México que viven en situación vulnerable para que puedan obtener sistemas de recaudación de agua para que sus pobladores puedan contar con el líquido vital y así poder mitigar los efectos de la actual pandemia.

Las entradas se pueden adquirir en http://bit.ly/LatimosFestival y tienen un costo de 180 pesos para acceder los tres días a la sala del concierto.