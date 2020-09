Secretaria para la Igualdad de Género solicita no discriminar a las sexoservidoras

María Arévalo

La secretaria para la Igualdad de Género municipal Catalina Pérez Osorio, solicitó no discriminar a las sexoservidores, pues señaló que son mujeres que se ganan la vida de esta forma, y aclaró que el ayuntamiento no las puede retirar de la vía pública porque de acuerdo a Coremun, el estar parada en la calle no es una falta administrativa.

En conferencia de prensa, señaló que de acuerdo al Código Reglamentario Municipal (Coremun), en el artículo 9, determina que no se puede tomar como falta administrativa el que una mujer esté parada en la vía pública.

“Solo es una falta administrativa cuando está en el acto sexual, y nosotros no tenemos facultad para retirarlas de la calle, les pedimos que no las discriminen porque es su forma de ganarse la vida”, expresó la secretaria.