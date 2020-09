Presuntas conversaciones de Xavier Ortiz mostrarían su depresión

UNOTV

La revelación de unas presuntas conversaciones escritas que Xavier Ortiz habría sostenido con un amigo, dan muestra de lo que al parecer serían los episodios de tristeza por los que atravesó el exintegrante del grupo Garibaldi que murió a los 48 años el pasado 9 de septiembre.

Las pláticas habrían tenido lugar a través de WhatsApp y en ellas, Xavier Ortiz que tenía nuevos planes y ya no los pudo cumplir, también se habría expresado sobre las condiciones de la venta de su casa y la situación con su hijo, Xaviercito, de ocho años de edad.

El amigo que reveló las supuestas conversaciones que mantuvo con Xavier Ortiz quiso mantenerse en el anonimato y compartió estas “pruebas sobre el final de la vida del cantante” que tuvo su último adiós en una ceremonia en la que lanzaron palomas al cielo.

“Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad, hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que viniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre”

Dice uno de los mensajes de Xavier Ortiz

Las conversaciones del intérprete de “Bugambilia” en la obra “Aventurera” fueron dadas a conocer en el programa de televisión “Suelta la Sopa”. A las palabras anteriores de Xavier, el hombre anónimo le respondió: “eres mi hermano, y si aveces puedo parecer enojado es porque te quiero”.

“Yo lo sé y te lo agradezco, ya sabes que tengo el gran defecto de hacer mucho drama de todo y necesito a alguien como tú, que me ponga en mi lugar”

Xavier Ortiz

Xavier Ortiz se habría enfrentado a la depresión desde 2019

La depresión es una de las causas que se han relacionado con la muerte de Ortiz, situación que al parecer ya padecía desde 2019, año en el que aparentemente ocurrieron las conversaciones.

“Gracias, es sólo no caer en la depresión y la depresión es el peor veneno que hay… sé bien que no estoy solo, gracias por apoyarme siempre”

Xavier Ortiz

En las pláticas Xavier también habló sobre la situación de la casa en la que vivía con su hoy viuda, Carisa de León. El actor explicaba que él había pagado la propiedad solo y que el banco la escrituró a nombre de los dos.

Ortiz se había mostrado muy triste por la titularidad de la casa y señaló que Carisa lo había manejado y que debido a eso no podía venderla aunque quisiera hacerlo.

Xavier Ortiz sufría por no poder ver a su hijo

El cantante había estado triste por no poder convivir con su hijo en su cumpleaños del año pasado, según las pruebas de las conversaciones, se muestra que tenía dudas sobre si Carisa le permitiría verlo en un día tan especial.

“Hoy cumple años, no sé si Carisa me dejará verlo, estamos en guerra”, dijo Xavier.

“¿No te lo presta?”, respondió el amigo

“No porque no quise pagar unas terapias que se me hacen una estupidez… le dije que las pague ella, que yo prefiero llevarme con ese dinero al niño al cine, a los parques, a los juegos, etc…”, continuó Ortiz

“De todas formas eso no impide que te lo preste”, siguió el anónimo

“Esa es la terapia que necesita, no estar encerrado viendo la tele o el iPad todas las tardes… ahora necesito una orden judicial”, continuó Xavier Ortiz.