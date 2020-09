Bolsas al alza, en espera de informe de la Fed

Staff/Rossi

Los mercados de Europa iban ligeramente a la baja esta tarde, reporta la plataforma global de inversiones eToro. Al mismo tiempo, las bolsas en EU abrieron con alzas esta mañana, a la espera de que la Fed aporte alguna novedad al mercado.

Lo disponible ahora mismo es un crecimiento de apenas 0.6% en las ventas minoristas en agosto, menores al 1% esperado.

Un anuncio de Apple, la compañía cotizada más grande del mundo por capitalización de mercado, sobre varios desarrollos de productos, no logró entusiasmar a los inversionistas hasta ahora.

La compañía, que vale más de 2,000 millones de dólares a pesar de su reciente retirada de máximos históricos, reveló un nuevo iPad Air, un Apple Watch de generación 6 y precios para nuevos paquetes de suscripciones que agrupan servicios como Apple TV, iCloud y Apple Music. Los productos recibieron una respuesta moderada de los inversionistas, y las acciones de Apple cerraron el día casi sin cambios habiendo comenzado el día con un alza de casi 3%. Hoy retroceden ligeramente, reporta eTor.

En otros titulares, surgieron más detalles del acuerdo de Oracle con TikTok. En un esfuerzo por satisfacer las demandas de la Casa Blanca, el negocio estadounidense de TikTok se convertirá en una nueva empresa con sede en Estados Unidos. Oracle será un accionista minoritario, con ByteDance conservando el control, informó el Financial Times, citando a personas informadas sobre un plan presentado a funcionarios estadounidenses. Las acciones de Oracle han subido 10.2% en los últimos cinco días de negociación a medida que avanzaba el acuerdo.

Mientras tanto, en Asia, el nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, fue debidamente elegido por los políticos, en sustitución de su predecesor Shinzo Abe. Los mercados japoneses reaccionaron sin cambios, el Nikkei subió solo 6 puntos a 23,461, aunque se mantiene solo marginalmente por debajo de su pico reciente.

Snowflake, firma en la nube, con la mayor oferta pública inicial hasta ahora en 2020

El Nasdaq Composite continuó su repunte el martes, cerrando con un alza de 1.2%, mientras que el S&P 500 ganó un 0.5% y el Dow Jones se mantuvo plano. Las acciones financieras sufrieron un día difícil, mientras que las firmas de consumo, comunicaciones y tecnología lideraron el camino.

Tesla tuvo otro día extraordinario, agregando un 7.2%, llevando su ganancia de cinco días a 36.2% y su retorno de un mes al 19.2%. Netflix también ayudó a elevar el índice, subiendo 4.1%, luego de una nueva calificación de Sobreponderar de KeyBanc y la revelación de precios del nuevo paquete de suscripción de Apple.

La firma de software y almacenamiento en la nube Snowflake completó la mayor oferta pública inicial de 2020. La empresa fijó el precio de su oferta en 120 dólares por acción, lo que valora a la compañía en 33,000 millones de dólares. Según The WSJ, una gran cantidad de empresas están compitiendo para salir a bolsa este año, buscando aprovechar el crecimiento de inversionistas hambrientos de oportunidades por el entorno de tasas de interés ultrabajas.

S&P 500: +0.5% martes, +5.3% en el año

Dow Jones: 0% martes, -1.9% en el año

Nasdaq Comp.: +1.2% martes, 24.7% en el año

Las cifras del desempleo en Londres

Las acciones que cotizan en Londres obtuvieron ganancias ayer, con el FTSE 100 cerrando un 1.3% más alto, a pesar de los datos oficiales que muestran que los empleos en el Reino Unido se perdieron al ritmo más alto desde 2009 en los tres meses hasta julio. Durante tres meses, 156,000 personas fueron despedidas en el Reino Unido, un aumento de 48,000 frente a los tres meses hasta finales de mayo.

La tasa de desempleo general aumentó a 4.1% desde 3.9%, pero esa cifra puede aumentar drásticamente cuando finalice el plan de licencia del Gobierno el 31 de octubre.

FTSE 100: 1.3% martes, -19.1% en el año

FTSE 250: +0.8% martes, -18.6% en el año

Qué vigilar

Next: el minorista de moda británico ha perdido 13% en lo que va de año, aunque está sustancialmente por delante del mercado en general. La firma reporta su trimestre hoy, días después de la revelación de que planea adquirir una participación mayoritaria en el negocio de Victoria’s Secret en el Reino Unido. A través de un joint venture con la empresa matriz L Brands, adquirirá la mayoría de los activos de la empresa. La propiedad se dividirá en 51% a favor de Next, y no se revelarán otros términos del acuerdo. Los inversionistas también estarán atentos para conocer la demanda que ha visto la empresa en las tiendas que ha podido reabrir.

Reunión de la Reserva Federal: La Fed dará información al mercado más tarde hoy, con el presidente Jerome Powell pronunciando un discurso para revelar las últimas opiniones y acciones del banco central más observado del mundo. Actualizará la visión de la Fed sobre factores como el crecimiento económico y la inflación. Los inversionistas estarán atentos a cualquier actualización en su postura de tasas de interés y cualquier detalle de los programas