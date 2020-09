Día del Periodista Internacional: El periodista

Por Carlos Javier Jarquín

Hoy 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista, en homenaje al periodista checo Julius Fucik (1903-1943), ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Cabe mencionar que cada país celebra el Día del Periodista en diferentes fechas del año. Felicitaciones para esos hombres y mujeres que con indescriptible pasión se dedican a esta encantadora profesión. Comparto un artículo de mi autoría que fue publicado el miércoles 21 de septiembre del 2016 en el periódico impreso, DIARIO EXTRA de Costa Rica.

El buen periodista debe identificarse por ser realista, llevar un mensaje verídico, al oyente, televidente o lector, no todos los reporteros cumplen esta misión, la profesión del periodismo es una carrera linda, esta vocación no es para cualquiera, tiene que ser una persona activa con la lectura para que sea enriquecida su expresión verbal a la hora de entrevistar, su lazo laboral es con personas de diferentes clases sociales y académicos, en fin se dirige con el público en general, en el momento de hacer las interrogantes tiene que ser disciplinado y buen oyente, es una carrera sumamente peligrosa, el periodista es el encargado y adecuado de transmitir lo que está sucediendo en el mundo, tal como es.

Muchos habitantes los aprecian y otros ignorantes los desprecian porque no quieren que el pueblo viva informado de lo que está pasando, estos son los políticos y los delincuentes que están en contra de que transmitan al pueblo lo que se está viviendo y por esta razón muchos periodistas han sido asesinados cruelmente, entre las cualidades principales de un buen informador, están: ética profesional, ser educado y responsable con la labor que desempeña, los corresponsales tienen que ser amable, el trabajo de ustedes es inefable e inagotable, las noticias siempre existirán, mientras la humanidad habite, siempre habrá de qué informar y hablar.

El periodista aplicado y apropiado se preocupa por mantener a su pueblo bien informado, esta profesión es ardua y diariamente, es por ello que tienen bien merecido un día especial en el año ya que laboran los 365 días del año, este día lo deben de festejar a lo grande y unidos con todos los colegas, mujeres y hombres que cotidianamente laboran en esta ocupación, en nombre de mi corazón y de toda la población reciban cordial salutación, este trabajo es difícil pero importante para todos los habitantes, se les agradece gratamente, sigan adelante en esta profesión bilateral que es singular, ignoren cuando escuchen una negativa recensión, no se dejen destruir fácilmente por aquellos que no saben vivir, que no aprecian el contenido de los informantes, sin ustedes este mundo no sería triunfante.

Bendiciones para esa familia de ese magnífico gremio, para ustedes el sustentáculo del pueblo es el mejor premio que pueden recibir.