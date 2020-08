Eduardo Guadalupe Correa y José Momox, los verdaderos “presidentitos” de Tehuacán

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El palacio municipal de Tehuacán no necesita ser desinfectado a fondo, sino que le urge un verdadero exorcismo, ya que en ese inmueble de calle Rayón #7 colonia Centro hay algo que vuelve locos a los presidentes, como les ocurrió a Ernestina Fernández, Felipe Patjane y Artemio Caballero López, el actual, a quien le tomó menos de 2 meses marearse con el poder.

El miércoles 5 de agosto, en una bizarra sesión en la que Caballero López mostró los estragos del Coronavirus que todavía le afecta y que, en su caso, le enfermó junto con su esposa, los regidores acordaron iniciar un proceso legal contra la determinación del Congreso local de desaparecer al Cabildo de Tehuacán: Gobierno de Tehuacán

No es de sorprenderse que el edil suplente y los regidores se aferren a los cargos que les permiten “servir” a los tehuacanenses y, de paso, cobrar puntualmente jugosos sueldos, porque el alcalde suplente gana 80 mil pesos mensuales, mientras los demás miembros del cuerpo edilicio reciben 70 mil como “compensación” a su “sacrificio” por el municipio, según el tabulador oficial del propio ayuntamiento: Plataforma Nacional de Transparencia

En ese sentido, fuentes confiables confirmaron que los “sacrificados” regidores de Tehuacán ganaban menos cuando Felipe Patjane estaba al frente del ayuntamiento: Detienen al alcalde de Tehuacán por peculado, abuso de funciones y usurpación del cargo público

ARSENIO CABALLERO LÓPEZ: EN EL NOMBRE DE DIOS A DESPEDIR A TODOS

Si en algún momento hubo buenas expectativas con la llegada de Caballero López como presidente municipal suplente de Tehuacán, ya se desvanecieron, porque ni siquiera es él quien toma las decisiones, sino que –con el pretexto del Covid19- permite que Eduardo Guadalupe Correa y José Momox sean los verdaderos “alcalditos”.

En teoría, Eduardo Guadalupe Correa y José Momox fungen como secretarios particular y general del gobierno municipal, respectivamente, pero en realidad son ellos los que mandan, pese a que llegaron de Puebla capital y ni siquiera son del partido que ganó la elección en el 2018, Morena, sino de Encuentro Social (PES): Con un cabildo reptiliano y la espada del Congreso local sobre su cabeza, Andrés Artemio Caballero trata de sobrevivir en Tehuacán

Mientras el alcalde suplente se presenta como un cristiano devoto, sus allegados han promovido una verdadera cacería de brujas al interior del ayuntamiento, donde ya fueron despedidos todos –o casi- los trabajadores de confianza, sin que Correa o Momox les digan por qué. Lo que se sabe es que la gente de Morena está siendo suplida por la del PES.

“Renuncia urgente y con carácter irrevocable”, la que piden Momox y Correa. En Tehuacán se comenta que los beneficiados de estas razzias son personas con las que Caballero López y/o sus favoritos tienen compromisos o de la iglesia del presidente. Esto explica por qué se aferran al “hueso” con tanto fervor, pese a que el Congreso local quiere desaparecer al ayuntamiento: En agosto podría desaparecer el Cabildo de Tehuacán, alertó García Romero

CABALLERO LÓPEZ Y REGIDORES USARÍAN LOS RECURSOS DEL PUEBLO DE TEHUACÁN…PARA QUE EL CONGRESO NO DESAPAREZCA AL CABILDO

Al puro estilo de Felipe Patjane, que vio el gobierno tehuacanense como una simple agencia de colocaciones para sus allegados, Caballero López ya nombró como asistente a su primo, Raymundo López, pese a que al interior del ayuntamiento predominan las versiones de que el edil y su gente no son bien vistos en el gobierno estatal y que, supuestamente, tendrán que dejar los cargos en un mes.

Frente a una administración estatal que no lo quiere y la amenaza del Congreso local de desaparecer los poderes, el presidente municipal se unió con quienes antes lo repudiaron: Los regidores, con quienes ahora tiene una alianza para Víctor Canaán Barquet, Israel Nasta de la Torre (que en su momento intentó quedarse como alcalde) y demás para no soltar el poder y el dinero: Andrés Caballero López VS Israel Nasta de la Torre, la lucha por la presidencia de Tehuacán

Muy caro ha salido a la gente de Tehuacán la inestabilidad política y, ahora, la intentona de Caballero López con los regidores de quedarse con el ayuntamiento, no solamente por el mal gobierno que les ha afectado desde el 2013 –cuando Ernestina Fernández era la presidenta- sino también por el hecho de que todo apunta a que los fondos con que el alcalde y sus aliados pagarán la controversia legal contra la desaparición de poderes saldrán de las arcas oficiales: En sesión extraordinaria de cabildo se aprueba la interposición ante la autoridad competente

NI EN SU SÍNDICA MUNICIPAL CONFÍA

Resulta que la síndica municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez, propuso al Cabildo varias estrategias para defenderse del intento de la Legislatura de desaparecerlos, pero alcalde y sus aliados no aprobaron ninguna y, por lo mismo, serán sus mismos abogados quienes los representan…aunque ni Caballero López ni Canaán Barquet han precisado de dónde sacarán el dinero para defenderse.

Como el presidente desconfía de su síndica…no mostró duda en hacer que sus abogados particulares se enfrenten con la Legislatura de Puebla para determinar si el pueblo de Tehuacán se pacifica con una nueva administración o si sigue por el mismo y lamentable camino.

Eso sí, el pasado viernes 7 de agosto, después de más de dos semanas de no aparecer en público, el edil tranquilizó a sus “gobernados” publicando el resultado de una prueba Covid19 de Laboratorios Ruiz, que precisa que Caballero López no padece esta enfermedad. Aunque no aclara si no la ha tenido o si ya la superó.

A VER SI ARTEMIO COMIENZA A ENTENDER DE POLÍTICA

Las detenciones del regidor Víctor Canaán y su sobrina y ex contralora del ayuntamiento de Tehuacán, Zamira Canaán, son señales que Artemio y sus “alcalditos”, Eduardo Guadalupe Correa y José Momox, deberían leer muy atentamente, porque después de que a SCJN aceptó su controversia constitucional contra la desaparición de poderes de dicha administración la gente del PES -que es la que con controla al municipio- se sintió intocable, ganadora y que podrían quedarse con la gestión.

Desde luego que el más feliz con la captura de Canaán Barquet es su primo y ex edil de Tehuacán, Felipe Patjane, que también está en la cárcel, debido a las traiciones entre ellos.