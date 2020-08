Presidente de IMA, Hugo Carballo acusado de acoso sexual y violencia

Staff/Rossi

Presidente de IMA, Hugo Carballo acusado de acoso sexual, violencia y fraude

Mediante redes sociales se han manifestado distintas acusaciones en contra del presidente de la Asociación IMA Transformando Vidas. A Hugo Carballo, se le acusa de acoso sexual, señalan que el presunto agresor realizó “tocamientos sin su consentimiento, mientras ella dormía,” por lo que advierten a las demás mujeres de los actos de Carballo.

A las denuncias de acoso se le han sumado testimonios de un número grande de mujeres, Carballo es señalado por acosar a mujeres con textos ofensivos e inapropiados, incluso de haber agredido a varias féminas. Pero no es la única denuncia en contra de Carballo, ya que diversos agentes culturales se han sumado denunciando violencia laboral, hostigamiento e incluso tratos fraudulentos por parte del presidente de IMA.

Hugo Carballo, presidente de la Asociación Civil IMA Transformando Vidas, A.C. que busca bajar recursos municipales, estatales e incluso federales. Desde sus redes sociales manifiestan desempeñar labores altruistas en asociación con empresarios, Diputados, instancias gubernamentales y sociedad civil, tal es el caso del Instituto de la Juventud, el Museo del Ferrocarril, Museo de la Mascara y la Secretaria de Cultura.

Además, fuentes señalan hacerse pasar por una mujer feminista en la red social fb para hacer contacto con más mujeres.

En uno de los textos por parte de las denunciantes se puede leer; “Sentir la espina, esa que aún no sale y que molesta su presencia.

Así que llego el momento de sacarla porque ya no puedo mantenerle, así qué hay va mi denuncia para este sujeto Hugo Carballo quien me agredió físicamente al tocarme sin mi consentimiento, estando yo dormida en casa “flor y espina” no entraré en detalles, y sé que no eh sido la única a la que ah llegado a agredir.

En fin, mi denuncia es más que nada para informar y alertar a las demás compañeras. No tengo más por decir, solo que si debemos cuidarnos hasta de los lugares que parecen “seguros”

Cabe mencionar que el año pasado el acusado se desempeñó como Coordinador de Misiones Culturales, proyecto de Vinculación Cultural de Secretaria de Cultura Federal, puesto del que fue retirado presuntamente por sabotaje dejando a San Luis Potosí sin el proyecto instaurado a nivel Nacional.