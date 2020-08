INE, PRI, PRIMOR, PAN…y los otros: electoreros: Jesús Contreras Flores

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

El instituto Nacional Electoral –INE- desde 2019 empezó los preparativos para el proceso 2020-2021 cuya jornada electiva será el 6 de junio próximo cuando se elegirán 500 diputados federales -300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional (plurinominales)-, 15 gobernadores y presidentes municipales y legisladores locales en 30 entidades: será el proceso electoral más grande que se haya hecho nuestro México. Los trabajos, oficialmente se abrirán en la primera semana del próximo mes de septiembre, pero el engranaje total empezará a funcionar por allá del 7 de octubre. Esta será la importante tarea del INE que enfrenta y enfrentará muchos obstáculos en el transcurso de los próximos meses en aras de la democracia en nuestro país, convulsionado por la pandemia del Covid-19, y las consecuencias que acarrea, como son el incremento en los problemas de inseguridad, desempleo, contracción económica, etc, etc. A todo ello se suma que los Partidos Políticos y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya anunció que será el primer vigilante para que haya un proceso limpio y la incertidumbre sobre de cuánto será el presupuesto que requerirán para atender las necesidades del INE. Y es que el día 8 de septiembre la federación debe entregar a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021. Cuánto solicitará el Instituto, cuanto le otorgarán?…Recientemente, en una video conferencia, invitado por El Colegio Nacional (México), el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo: “El gran desafío que tenemos es que la democracia no se convierta en una víctima más de esta pandemia que aqueja a la humanidad en los tiempos recientes. Nuestro gran reto es que a la pandemia no solamente le sobrevivamos todas y todos, sino también el sistema democrático que tanto nos ha costado construir”…recordó que las democracias en el mundo enfrentan grandes problemas, como descontento social por su falta de resultados en la solución de los grandes problemas que aquejan a las sociedades: pobreza, desigualdad, inseguridad y crisis económica, entre otros.

Expuso: “Los partidos políticos no gozan de un buen momento en términos de credibilidad pública ni mucho menos en términos de horizonte. Los partidos políticos en Europa, Estados Unidos y en América Latina, han cobrado un matiz más electorero; es decir, instituciones más preocupadas en cómo ganar elecciones que en construir programas ideológicos y políticos de largo aliento que permita la identidad de su propia militancia” y agregó que es cada vez más frecuente ver como los partidos políticos además de sufrir una baja en su credibilidad, han ido perdiendo sistemáticamente militantes y la representación política en los parlamentos ha tenido déficits de credibilidad.

A estos problemas, se les une un contexto de desinformación y noticias falsas cuya penetración se potencializa a través de las redes sociales y un ambiente de polarización política que divide a la sociedad. Para acabar: La polarización política, dividir a la sociedad en blanco y negro se acentúa con la pandemia…

Y esto último es lo que vemos. Los políticos, están más enfrascados en apoderarse de las dirigencias de los partidos y ocupados en ganar candidaturas en cualquiera de los institutos políticos que les “abran las puertas”. Totalmente electoreros.

En México, y en Puebla, hay tres “grandes de la canción”: PRI, PAN y Morena y unos cuantos partiditos más, cuyas dirigencias solo buscan la “marmaja” y se ofrecen al mejor postor, dejando en “la loma” a sus seguidores. Morena, Movimiento que vio la luz hace unos 10 años, es un organismo político, hoy en el poder, fue creado por expriístas, que hace 31 años fundaron el Partido de la Revolución Democrática –PRD- que en la actualidad ha sido desmantelado. Vaya historia. Pero esta es la historia del priísmo. La historia político partidista en nuestro país y de la cual no hemos salido durante casi un siglo. El PRI, sigue prevaleciendo en México.

El priísmo “viejo” está a punto de desaparecer para dar paso al “nuevo” PRI, comandado por la disidencia que cambió de revolucionario y democrático, como es el famélico PRD a un Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. De “tricolores” pasaron al negro-amarillo y hoy, son de color granate.

Así que para el proceso del año entrante prácticamente observamos que la competencia será entre blanquiazules, de Acción Nacional, partido de la derecha y los de centro-izquierda: PRI-PRIMOR, como ya se ha bautizado a los tricolores del viejo molde y los extricolores que no han perdido el molde, pero ahora son “granatinos”…

Aquí en Puebla, el priísmo de “abolengo”, está furioso por las decisiones que está tomando la dirigencia nacional que les impuso a sus líderes estatales y ahora pasará lo mismo con los integrantes del Consejo Político Estatal. Morena está en las mismas condiciones… ¿Será realidad eso de que todos tenemos el gen priísta? y ¿Hay otra manera de hacer política en México?… son preguntas. Pero de esto les platico en la próxima entrega…

Para acabar con el tema electoral les informo que el INE abrió la Convocatoria para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024. Las solicitudes de inscripción se reciben desde ayer día 3 al 17 del presente; la inscripción puede hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad. Podrán inscribirse o ser propuestos como aspirantes las y los ciudadanos interesados en participar, incluidos los que hayan participado como consejeros en los consejos locales o distritales en anteriores elecciones, salvo quienes hubiesen sido consejeros electorales de consejo local en 3 o más procesos electorales federales. La convocatoria puede consultarse en la página de internet ine.mx y para mayor información se podrán dirigir al correo electrónico de la Junta Ejecutiva Local pue.aspirantes.PE2021@ine.mx o al teléfono 22-22-40-31-10…

Granjas Carroll de México (GCM) refrendó su compromiso con la implementación y gestión de mejora continua en los ámbitos de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad, y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. “Nuestro compromiso, afirmó Víctor Manuel Ochoa Calderón, Director General de GCM, es continuar impactando positivamente mediante las cuatro áreas del Pacto Global de la ONU, derechos humanos, trabajo, medioambiente y anticorrupción” al recibir por 14 años consecutivos, la estatuilla como Empresa Socialmente Responsable –ESR- del Centro Mexicano para la Filantropía –CEMEFI-. En su discurso dijo que a pesar de la pandemia por Covid-19 que ha afectado las ventas de la empresa porcicola por la caída del consumo generalizado y en particular de la demanda de carne de cerdo en nuestro país, se han mantenido sus programas asistenciales con donativos de carne a instancias públicas y privadas, tanto en Puebla como en Veracruz. En recientes fechas, junto con parte de sus proveedores, se apoyó a la comunidad de Emilio Portes Gil, municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, que fue afectada por una fuerte tromba en el mes de junio…Hasta la próxima…D.M.