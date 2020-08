De Coronavirus se han infectado 1227 doctores y 1561 enfermeras, informa el Secretario de Salud

Hipólito Contreras

Referente al total de personas que han fallecido del personal de salud tenemos registradas 85, lo que significa un tres por ciento de la población total del personal, 60 son médicos y 10 enfermeras, el resto se distribuye entre diferentes sectores de trabajo, informó el Secretario de Salud José Antonio Hernández García.

Explicó que de los tres mil 9988 trabajadores del sector salud médicos que se han infectado suman 1227, el 5 por ciento de los médicos fallecidos pertenece a este total, enfermeras se han infectado mil 561 de las cuales han fallecido 10, lo que representa el .6 por ciento de esta población infectada.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, informó que el director del IMSS Zoe Robledo, no inauguró la ampliación de áreas de la Margarita, porque no han concluido los trabajos, en breve vendrá a la inauguración cuando esté totalmente terminado.

Destacó que habrá periodo escolar, aunque no se vea que está enfrente, tenemos que prepararnos para todo.

Por lo demás, señaló, hay que tomar más atención con los familiares de los enfermos, se han establecido mecanismos de trabajo social.

Respecto a las sanciones para los que no lleven cubrebocas, dijo que existe la ley, en la que se contempla llevar a quien no use cubrebocas a un juez calificador quien impondrá la sanción correspondiente, entre ellas el trabajo comunitario, esto no es nada nuevo, señaló, no se necesita que alguien del ayuntamiento proponga algo que ya existe en la ley, la autoridad sólo puede imponer las sanciones prevista en la ley

Respeto a un dr. que falleció por la pandemia y que dejó dos hijos, informó que no conoce el caso una vez que lo conozca procederá.