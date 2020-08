Medidas de protección para bebés ante covid-19

Staff/Rossi

La clave para desacelerar la propagación del COVID-19 es poner en práctica el distanciamiento social e implementar las medidas de prevención. No obstante, cuidar de un bebé ante la pandemia es un reto que muchos padres de familia han tenido que enfrentar, por lo que es importante mantenerse informado sobre las medidas de prevención.

Si bien, los síntomas del COVID-19 son similares en bebés, niños y adultos, la mayor cantidad de casos conocidos a la fecha se han presentado en adultos. Mientras que, en bebés los diagnósticos han sido reportados en su mayoría como leves e incluyen síntomas similares a los del resfriado, como fiebre, moqueo y tos.

Recordemos que, los bebés y niños menores de 3 años no deben cubrirse la cara debido a que sus vías aéreas son más pequeñas, por lo que respirar a través de una cubierta de tela es más difícil para ellos, además de que probablemente intenten quitarse el cubrebocas provocando que se toquen mucho la cara y aumenten el riesgo de contraer el virus, sin embargo, es importante protegerlos de otras maneras.

Además de los cuidados normales a bebés se recomienda implementar las siguientes indicaciones para evitar su contagio:

Restrinja las visitas. Los recién nacidos no deberán recibir visitas ni de familiares, amigos y vecinos, ya que cualquiera de ellos podría ser transmisores de contagio. Evite que su bebé o hijo pequeño tenga contacto con personas enfermas.

Utilice las redes sociales para informar a sus seres queridos que debido a la contingencia aún no recibirá visitas por la salud de todos. Además, no olvide mantenerse en contacto con sus familiares cercanos.

No besos. En caso de tener jornadas largas fuera de casa, siga los protocolos de higiene al llegar a casa. Evite besar a su bebé y no permita que nadie más lo bese en la cara, mejillas, boca, cuello, o manos por la seguridad de su pequeño.

Lávese las manos de manera constante. Las manos son uno de los principales transmisores de enfermedades a nivel global, un lavado correcto previene enfermedades respiratorias infecciosas a causa de bacterias como el COVID-19, la gripe o la neumonía, además de otras enfermedades. Por lo tanto, esta higiene es la medida de prevención esencial y básica.

El lavado de manos con agua y jabón deberá ser frecuente, antes de tocar a su bebé, al cambiarle el pañal (antes y después), así evitará la transmisión de enfermedades.

Es aconsejable que cada vez que cambie el pañal limpie su cara, cuello y manos.

· Permanezca en casa. Ante la Nueva Normalidad implementada en nuestro país, si está dentro de sus posibilidades continúe aislado con su familia en casa, recuerde que el sistema inmunológico de su bebé está en desarrollo y será incapaz de luchar contra ciertos virus o bacterias.

Consultas con el pediatra. Manténgase en constante comunicación para no retrasar el esquema de vacunación de su hijo, así como revisiones de rutina. Si su bebé está enfermo, no se angustie y comuníquese con el pediatra, permita que él lo guie y siga sus indicaciones.

En caso de ser necesario asistir al consultorio, cerciórese de que el especialista está tomando las medidas adicionales para que usted y su hijo se mantengan seguros.

