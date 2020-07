Néstor Gordillo Castillo, el mapache electoral morenovallista que falta por capturar

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Independientemente de cómo transcurran sus procesos legales, nadie pone en duda que el gobernador Miguel Barbosa Huerta hace lo correcto al perseguir y encerrar a algunos de los que cometieron abusos, excesos y triquiñuelas durante el morenovallato, como Oscar Chapa, Eduardo Tovilla Lara y, desde luego, Eukid Castañón: Óscar Chapa Palomeque, clave para entender la estafa maestra morenovallista

Pero esos 3 personajes no fueron los únicos que incurrieron en irregularidades con el consentimiento del ex gobernador. Es más, anda agazapado, escondido y atrincherado uno de los participantes más obscuros del morenovallismo, ya que es un mapache electoral consumado y – si en realidad existe el objetivo de desmantelar la estructura política que queda del ex mandatario de cara a los comicios concurrentes del 2021- resulta imprescindible ir tras del ex diputado federal y ex titular de Desarrollo Social, Néstor Gordillo Castillo.

Néstor Gordillo fue uno de los mimados por Moreno Valle, como quedó demostrado en el 2012, durante su campaña por la diputación federal, cuando se le acusó de que algunos presidentes auxiliares usaron vehículos con fines electoreros a su favor, pero el gobernador usó sus influencias para que el IFE lo exonerara, a pesar de numerosas pruebas en su contra: Repositorio Documental INE

Pero no solamente debe ser investigado por su participación en los cuestionados, truculentos y violentos procesos electorales morenovallistas, sino también –tal vez- por la relación con personajes tan delincuenciales como “El Cachetes”, líder huachicolero encumbrado en el morenovallato: Repositorio Documental INE

NÉSTOR GORDILLO, JAVIER LOZANO Y SERGIO MORENO VALLE, LIGADOS AL “CACHETES”

Proclive a mantener un bajo perfil cuando le conviene, Néstor Octavio Gordillo Castillo quedó exhibido en septiembre del 2017 como uno de los morenovallistas ligados a Othón Muñoz Bravo, mejor conocido como “El Cachetes”, “pionero” en la extracción de combustible y quien realizaba sus fiestas acompañado de personajes panistas, como Lozano Alarcón, Sergio Moreno, el primo del ex mandatario y, desde luego, el ex diputado federal : Javier Lozano y Néstor Gordillo, en una fiesta de “El Cachetes”, líder huachicolero en Puebla; una foto los exhibe

Gente de toda la confianza del ex mandatario, que –incluso – lo convirtió en el secretario de Elecciones del PAN estatal, fue pieza clave en la “operación” o mapachiza que convirtió los comicios concurrentes del 2018 en una verdadera batalla a muerte en la entidad e, incluso, estuvo a punto de ser nombrado como dirigente del blanquiazul: Néstor Gordillo, nuevo secretario de Elecciones del PAN en Puebla

Entre 2014 y 2015, desde la Cámara Baja y durante la crisis política del morenovallismo por el caso Chalchihuapan y la llamada “Ley bala” morenovallista, Néstor Gordillo se encargó de defender a su jefe al acusar que los entonces diputados federales de Morena “protegen a delincuentes para impulsar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”: Diputados de Morena protegen a delincuentes: Néstor Gordillo

Así que, si en realidad se pretende terminar de desmantelar la estructura política, económica y electoral del morenovallato, es necesario que se investigue a fondo a este personaje, que –tal vez- pueda aclarar los nexos del ex gobernador con el huachicol que en aquellos tiempos se apoderó de la entidad y, también, la manera en que se “operó” la violenta jornada comicial del 2018.

HIGUERA BERNAL, CON 3 CASOS DE GRAN COBERTURA MEDIÁTICA Y POLÍTICA

A finales de febrero pasado, cuando la mayoría de Morena en el Congreso local –entre protestas de ONGS- designó a Gilberto Higuera Bernal para continuar al frente de la Fiscalía General del Estado muchos actores políticos y sociales no entendieron la razón, ya que fue en la gestión del ex gobernador Tony Gali Fayad cuando el fiscal asumió el cargo en función del carismático, pero ineficiente e inútil Víctor Carrancá Bouquet: El Congreso de Puebla designa a Gilberto Higuera Bernal como nuevo Fiscal General del Estado

Ese mismo mes la FGE enfrentó el primer caso de amplia cobertura mediática, social y política cuando e estudiantes universitarios y un conductor de Uber fueron asesinados y tirados en Huejotzingo. Las marchas por la seguridad y la justificada exigencia de esclarecimiento le dieron a la masacre un carácter nacional.

Menos de 3 días después de la matanza el fiscal de Puebla presentó a los presuntos homicidas e hizo la relatoría de un asesinato en masa que estremeció al país y que despertó la conciencia social por la seguridad: Fiscalía cumplió aprehensión por homicidio y robo de vehículo contra detenidos en Xalmimilulco

El pasado 12 de junio, en Santa María Nenetzintla, junta auxiliar de Acajete, un vehículo fue calcinado con dos personas adentro. La indignación y temor se generalizaron cuando se comprobó que los cadáveres quemados eran de madre e hija: Calcinan a 2 dentro de auto en Nenetzintla, Acajete

HIGUERA BERNAL, CON MEJORES RESULTADOS QUE EL MORENOVALLISTA VÍCTOR CARRANCÁ

Cerca de 6 días tardó la FGE en resolver el brutal ataque contra Gardenia Ortega y Dulce Dayann, de 26 y 12 años, respectivamente, cuando se empezaron a conocer elementos que perfilaron la responsabilidad de su ex pareja, Alonso Machorro: Bisexual, feo, cornudo y psicópata, el acusado de asesinar a Gardenia y Dulce en Nenetzintla .

Y el otro caso de alcance nacional resuelto por Higuera Bernal en lo que va de este año es, obviamente, el de Angie Michelle, que, como era de esperarse, ya comenzaba a ser usado por el PAN con fines electoreros: Video desde Puebla: FGE detuvo a seis personas por el feminicidio de Angie Michelle, confirmó el gobernador Barbosa

Es obvio que, con la resolución de dichos asuntos, la FGE no logró más que cumplir con su deber. No hizo más, pero tampoco menos, porque es claro que Higuera Bernal ha mostrado mucha mayor eficiencia que su antecesor, el morenovallista Víctor Carrancá, quien nunca logró resolver –por ejemplo- el homicidio de Samuel Malpica Uribe, entre otros casos de importancia social y política que el ex procurador dejó pendientes, como están hasta la fecha.