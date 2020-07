Entérese primero en el show Lozoya que la pandemia Covid-19

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

La política es el arte de servirse de los hombres

haciéndoles creer que se les sirve a ellos.

Louis Dumur, escritor y periodista francés.

En los últimos 50 años, en México, hemos vivido muchas situaciones complicadas en todas las actividades que han afectado a la mayoría de la sociedad y que a estas alturas aún se siguen afrontando varios de esos problemas que nos recuerdan, de acuerdo a la historia, vivencias del siglo antepasado.

El pueblo ha afrontado conflictos económicos, de inseguridad, explotación, educación, culturales y problemas creados por grupos políticos que, después de luchas, aun con pérdidas humanas, alcanzan para una vez logrado este, desde los gobiernos, no obstante que atienden algunas necesidades de la población, lo primero que hacen, cubrir sus necesidades particulares, en detrimento de las mayorías.

Y así ha sido así en el último medio siglo. Los gobiernos postrevolucionarios cayeron y llegaron dos sexenios que hicieron…más de lo mismo. En el 2000, el Partido Revolucionario Institucional –PRI-, dejó la silla presidencial al Partido Acción Nacional -PAN- cuyos hombres no pudieron y devolvieron la estafeta a los priístas que se dedicaron al saqueo, situación a la que los mexicanos castigaron y dieron su voto a un expriista que desde la última década del siglo XX se dedicó a combatir a sus antiguos correligionarios, llevando al triunfo a Andrés Manuel López Obrador, quién bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- y otros partiditos acomodaticios, logró su sueño.

Pero ese sueño ahora tiene a la sociedad y a toda la “oposición”, totalmente adormecida, descontrolada, sin tener una visión de hacia dónde vamos. Y es que de lo prometido en su larga campaña, poco se ha obtenido. Para mantener la atención de sus bases, como en los años 70s y posteriores, aparecieron los shows. Shows que han crecido en este año, con los que pretenden “ocultar” las dificultades que presentan la creciente inseguridad, el desempleo y otros conflictos que se han agudizado con la pandemia que cada vez, de observa muy acentuada ante el mal manejo del combate, tanto de las autoridades de salud federales como de los estados y municipios, por la carencia de medicamentos para su atención, como los grandes recortes a los presupuestos, que además deja a más gente sin empleo, con cierre de miles de empresas.

Como “el show debe continuar” se han sacado de la manga grandes espectáculos con representaciones teatrales, denominada conferencias mañaneras, vespertinas y nocturnas. Hay lo que hace años en cines y teatros, se denominaban funciones de “matinees”, tarde y moda y hasta especiales de media noche, para adultos.

La pandemia del Covid-19 aparecida en diciembre de 2019 en Wuhan, China, sigue causando estragos en todo el mundo. Los gobiernos de todos los países y las sociedades ante los cientos de miles de personas que lamentablemente han fallecido y los millones de contagiados, han tomado todas las medidas preventivas para contener ese virus. Una de las varias medidas de protección que científicos reconocidos en el orbe, incluyendo a mexicanos y las autoridades médicas, de la Organización Mundial de la Salud –OMS- e investigadores, es la recomendación del uso de cubrebocas- sin olvidar la sana distancia, permanecer en casa, cuidar a los adultos* mayores, embarazadas y niños** y personas afectadas por enfermedades como la diabetes, y presión arterial elevada.

En México la falta de coordinación y la desinformación que emite el gobierno federal, así como las necesidades de la mayoría de la población, ha originado que la curva no se haya aplanado, como permanente lo anuncian en las conferencias. La recomendación del uso del cubreboca, es desestimado por el propio presidente ante la recomendación que ha recibido tanto de su secretario como el subsecretario, doctores Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell Ramírez, respectivamente. Otros actos de la “tanda” del teatro que se ofrece en el Palacio Nacional, en “Los Pinos” y en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México –AICM- son los actos sobre el uso y no uso del cubreboca, vigilancia del proceso electoral que habrá el año próximo; las subastas para recuperar lo robado, ofreciendo desde lotes de ropa íntima de mujeres hasta residencias y vehículos de lujo, y la promoción de la rifa o el sorteo del avión presidencial, que no será de ningún ganador y lo último, el asunto de Emilio Lozoya, que al momento para el gobierno federal es lo más importante…en pocas palabras en México el interés de la sociedad, debe estar en el asunto de la corrupción de los gobiernos del neoliberalismo. Así que la pandemia por el Covid-19 es cosa del pueblo, pueblo que habita en la mayor parte de la república en estados con el semáforo en rojo; que enfrenta ese coronavirus porque tiene graves problemas de obesidad y diabetes porque consume alimentos chatarra…o sea es víctima de todo menos de la atención a su salud. Recuerden: corrupción y Lozoya…

Les informo que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) presentaron el “Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica”. En el primer capítulo, de este manual, expresa su rechazo al lenguaje inclusivo…Un proyecto que, según explicaron desde la RAE, pretende servir para “una mejor manera de escribir y hablar”. Esta es una especie de guía práctica para resolver las dudas ortográficas, fonéticas o gramaticales que se dan por la evolución del idioma en los últimos años…De esta manera, en el primer capítulo se considera innecesario la inclusión del doble género. Es decir, “todos y todas”, así como el uso del llamado “lenguaje inclusivo” que utiliza “x”, “@” o “e” en lugar del plural, es decir, “todxs”, “tod@s” o “todes”. Además subraya que el género masculino, “por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”…El rechazo a las expresiones del lenguaje inclusivo sucede a una semanas antes de que la RAE deba expedir un informe sobre la posible modificación del texto de la Constitución española. Estos cambios los pidió la vicepresidenta de este país. Ya que, el objetivo es reflejar mayor paridad de género…Hasta la próxima…D.M. ec