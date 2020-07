“Las y los poblanos están actuando de manera responsable ante el Covid-19”: Miguel Barbosa Huerta.

Martes 14 de julio de 2020

BOLETÍN DE PRENSA

STAFF/AEH

-Si comienza a bajar la cresta de contagio, habrá una nueva estrategia para la reapertura de actividades, indicó el mandatario

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al reiterar que la curva de contagio de COVID-19 está estable, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta comentó que las y los poblanos están actuando de manera responsable ante dicha enfermedad.

En este sentido y en videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el titular del Ejecutivo consideró que, si se mantiene el comportamiento social responsable y comienza a bajar la cresta de contagio, habrá una nueva estrategia para la reapertura de actividades.

No obstante, reiteró su llamado a las y los poblanos a mantener las medidas preventivas y que si presentan algún síntoma de COVID-19, no salgan a la calle, con el objetivo de que no incremente el número de personas contagiadas.

Barbosa Huerta comentó que el Gobierno del Estado trabaja de manera constante para enfrentar dicha enfermedad y garantizar los servicios de salud a la población.