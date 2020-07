Ricardo Arjona lanzó este viernes “El Invisible”, séptimo sencillo de su álbum “Blanco”

Por Mino D’Blanc

Hoy viernes 3 de julio Ricardo Arjona lanzó “El Invisible”. Con ello, continúa con la modalidad de compartir una canción cada semana en las plataformas digitales.

En un videoclip, el artista guatemalteco compartió detalles de esta nueva canción:

-Séptimo sencillo promocional de su álbum “Blanco”:

“Tengo que decir que “Invisible” estaba afuera de las 24 canciones de “Blanco y Negro”, hasta que en la escucha de “Blanco” casi por error suelto la canción y resultó ser una de las que más le gustó a la gente que estaba ahí, por eso decidimos incluirla”.

-Momento de conllevar la historia a un contundente sencillo:

“Si te extraño no te apures, si me duele no te enteres, aunque yo sea el que más quiere de los tres… ahí hubo canción”.

-Cómo concibe la letra:

“Ese tipo de historias que son las que golpean al autor y lo hacen continuar de una manera muy emocionante. Cuando descubro la figura de “el invisible” pienso en las fotos matrimoniales que existen siempre en algunas casas en las que está siempre la novia y el novio y me imaginé en estas fotos donde hay un tercero, un triángulo amoroso pero el tercero es el que sufre”.

-Un trío amoroso: argumento de “El Invisible”:

“En “El Invisible” todo mundo se acomoda, incluyéndola a ella que casi siempre resulta siendo un poco la víctima en estos casos ante los ojos del mundo. En esta historia no es ella la víctima. Ella tiene una familia, tiene domingos familiares, tiene todo, tiene a su marido cuando lo quiere, tiene a este tipo cuando lo quiere, pero él es el que está a la espera”.

En esta canción, Arjona presenta al tercero de la relación como la víctima de la historia.

-“El invisible” en la vida de Arjona:

El cantautor deja en entrever si es una anécdota personal cuando declara abierta y pícaramente: “Me gusta esa canción, la tenía abandonada, pero me gusta. Me gusta mucho porque… ¿les cuento algo? Yo he pasado por ahí”.

-Letra abierta y contundente, espejo de muchos “discretos”:

“Yo soy el invisible en esa foto / en esa en la que salimos los tres / él es el titular, mientras yo floto / aunque yo sea el que dejas para después…”

-El video de la canción:

Fue publicado en el canal oficial de YouTube de Ricardo Arjona. Al momento ya supera las cien mil reproducciones. El link es https://RicardoArjona.lnk.to/Invisible/youtube