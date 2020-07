Pruebas rápidas de Coronavirus no son recomendables: Gustavo Ariza

María Arévalo



El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, aseguró que no es viable la aplicación de la prueba rápida del covid-19, pues puede arrojar resultados falsos, no son pruebas seguras.

En entrevista, señaló que no es recomendable la aplicación de estas pruebas rápidas e incluso la secretaría de Salud no las recomienda, por lo que el gobierno de la Ciudad sigue las cadenas de contagio para que no se incrementen los casos.

El secretario refirió que por lo el momento lo mejor es evitar la continuidad de la cadena de contagio.