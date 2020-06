Tú no tienes ningún poder sobre mi orientación sexual

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Egipto un país que resalta por su belleza arquitectónica, además de otras, empero sorprende radicalmente por su brutalidad respecto a la homosexualidad, y es que el presidente egipcio Al-Sisi (que por desgracia su régimen de gobierno termina en el año 2024), realiza persecuciones a toda persona que se declare homosexual, o a toda persona del que se sospeche tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, una vez localizados son arrestados, pese a que el ser homosexual no está penado en dicho país. En el año 2017 arrestaron a 57 personas, entre ellos a Sarah Hegazy, lesbiana y activista de izquierdas, marxista, militante de la agrupación socialista Pan y Libertad, defensora de la comunidad LGTBI, pero ¿cuál fue su delito? Mostrar la bandera LGTBI en un concierto que brindó el grupo libanés Mashrou Leila en Egipto, cuyo vocalista también es homosexual.

Y es así como Sarah Hegazy, pasa los 3 meses más agobiantes y terribles de su existencia, soportando torturas como descargas eléctricas, golpes, acoso, violaciones por sus compañeros de celda incitados por los oficiales y las más infernales humillaciones. Tanto fue el daño que le causaron, que todo esto le provocó “Estrés postraumático”.

Después del injusto arresto, Sarah Hegazy, se exilia en Canadá y busca pertenecer a una agrupación de izquierdas, y es así como continúa defendiendo los derechos humanos y condenando la represión en Egipto. Hasta que el 14 de junio del presente año Sarah Hegazy no soportó más y se suicidó.

Ante este desastroso panorama surgen muchas preguntas como: ¿Qué clase de monstro tienen como presidente en Egipto? ¿Por qué la población de Egipto no se expresa ante estos atropellos e injusticias al que son sometidos los hombres con una orientación sexual diferente a la heterosexual? ¿Tiene derecho un hombre de reprimir la orientación sexual de otro? ¿Tiene derecho un hombre de establecer reglas acerca de tu orientación sexual? ¿Tiene derecho un hombre de humillar a otro por su orientación sexual? ¿Tiene derecho el gobierno de perseguir a homosexuales y arrestarlos? ¿Tiene derecho un hombre de matar a otro por su orientación sexual?

¡Qué pasa, señores! ¿Por qué tenemos una sociedad tan enferma? ¿Por qué existen tantos homofóbicos? Todos somos iguales, todos somos seres humanos, reparo con una orientación sexual diferente ¿Y eso qué? ¿Acaso tener una orientación sexual diferente a la heterosexual me hace menos? Ustedes no tienen ningún poder sobre la orientación sexual de otra persona.

Sorprende y avergüenza tremendamente que todavía existan millones de personas totalmente erradas, con el pensamiento reducido, que creen ser superiores a otros, que se sienten con el derecho de marginar, humillar y hasta llegar a matar a otras personas por su orientación sexual. Esto ya no debería existir porque es un tipo de racismo, es una bomba de tiempo.

Debería aplicarse mano dura a todos esos enfermos homofóbicos, retrógradas, ya que este problema es una de las causantes que contribuye a la deshumanización, puesto que ser homofóbicos, perseguir a las personas por su orientación sexual y hasta llegar a matarlos, contribuye a que cada día seamos más inhumanos.

Y no me estoy refiriendo solo al caso de Sarah Hegazy, sino también, a todos los sucesos innumerables de injusticias que se cometen contra todas las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Estas calamidades suceden en todo nuestro globo terráqueo. Pregunto ¿Por qué estamos permitiendo una sociedad enferma? Sé, que todo no es color de rosa, sin embargo todos debemos respetar a todos por igual. Desde muy pequeña mis padres me enseñaron a respetar a los demás, algo que hoy en día no se le enseña a los niños, por eso, cuando llegan a adultos no saben respetar porque imitan las ideas retrógradas de sus padres y esto se transmite de generación en generación.

Esta cadena, señores, se debe de cortar y así poder contribuir con exterminar todo tipo de ataques, asesinatos, persecuciones, etc., solo por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Lo más lamentable es que todos estamos permitiendo esto.

En Egipto por ejemplo la población tiene miedo de manifestarse en contra del régimen de gobierno del presidente Al-Sisi en cuanto a la homosexualidad.

Empero a los que se les debería perseguir y encarcelar es a los homofóbicos, ya que no tienen ningún derecho de invadir la tranquilidad, y pisotear los derechos de otras personas. Ojalá que más grupos se manifiesten y discutan el tema para enseñarle a esta sociedad enferma que todos somos iguales y que nadie absolutamente es superior a otra persona.

Descansa en paz Sarah Hegazy y ojalá que tu muerte, así como la de muchas, no sea en vano.

