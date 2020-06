Sin Pulso Chumel Torres

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Quien no la está pasando nada bien es el comunicador Chumel Torres a quien sin decir ¡agua va! Le notificaron sobre la suspensión de su programa El Pulso de la República en HBO, esto como parte de la vorágine en la que se vio envuelto esta semana, tras ser convidado a un foro sobre el racismo organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y las discusiones con la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, la ensayista Tania Tagle, el canal demostró lo que se hace en estos tiempos y en cualquier tiempo donde los intereses de la empresa se ven afectados que es cortarle la cabeza al comunicador y quedar bien con quienes estén en el poder en turno.

Y bueno el texto palabras más palabras menos dice en virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa “Chumel con Chumel Torres” hasta nuevo aviso.

Y como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador “Benditas redes sociales” #GraciasHBO se posicionó en Twitter con 14,7 mil comentarios para favorecer el retiro del contenido del originario de Chihuahua, impresionante como la gente se puede polarizar para afectar un espacio. Si bien el estilo es irreverente dice lo que muchos espacios de corbata se guardan o como dicen en mi pueblo “Verdades a medias y mentiras completas”.

Estamos en una época donde un tweet tiene más credibilidad que un noticiero con miles de años de transmisión, hasta ¿cuándo entenderán los medios tradicionales que la verdad ya no se puede ocultar? Que no le podemos dar atole con el dedo al público, porque tiene mil formas de contrastar una noticia.

Hoy el público tiene la espada por el mango, y es cruel cuando se da cuenta que subestiman su inteligencia eliminando algún contenido, justificándolo diciendo que ¿Cómo alguien, como él podría participar en un foro para prevenir la discriminación?

Ante esta mediática noticia que viene como paliativo ante el inalcanzable pico de la pandemia, en mi pueblo dicen hay que hacer leña del árbol caído, yo digo como para unas cosas nos desgarramos la camisa y para otras no.

Por ejemplo:¿cuándo van a quitar a la chica de la página 3, que casi sale encuerada en los periódicos? y qué decir de momentos épicos como el “Comes y te vas” de Vicente Fox o sus “Lavadoras de dos patas” y que me dicen de cuando se refirió a los migrantes en Estados Unidos diciendo “están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer”, o la confusión de “José Luis Borgues” con el escritor argentino Jorge Luis Borges o cuando Felipe Calderón les pidió “dar el plus… el fuá” a los deportistas.

La cuestión es simple, hay quien se puede equivocar y quien no en este país, lo que inició con una invitación a un foro terminó con la renuncia de Mónica Maccise Duayhe al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Sacar del aire a alguien por ser incomodo al gobierno, patrocinador, mecenas es algo que podría llamarse censura en la época donde los perros se amarraban con longaniza, pero hoy en día es simplemente el cierre de un espacio el cual puede ser sustituido con facilidad por un canal de Youtube o alguna otra plataforma en internet con más alcance y sin censura.

No es lo mismo pero es igual, han dicho en varios comentarios durante la semana alegando NO ES CENSURA lo que le están haciendo a Chumel sino más bien la consecuencia de sus acciones, por fin ¿es o no es censura?

Si queremos que las cosas cambien, debemos dejar de censurar. Estoy esperando ¿cuándo veremos a una protagonista de telenovela morena y gordita dándole sus besos o al galán de telenovela? o algo mejor ¿cuándo le darán oportunidad de salir en televisión a un invidente o una persona son silla de ruedas? Yo no los veo, lo único que prevalece son estereotipos ¿Quiero ver a una conductora de televisión indígena?¿Quiero ver a un meteorólogo dando el clima y no a una chica con una minifalda esquina calzón.

Ustedes pusieron a Chumel ahí diciendo que era la novedad y lo fue hasta que dijo ¿Qué? ¿De quién? Y hoy ya no les acomoda. ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!

