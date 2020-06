Primero muertos que pobres

por Rodolfo Herrera Charolet

Aunque la muerte y los contagios por Covid-19 van a la alza y la curva no se aplana como lo pretende hacer ver el vocero del gobierno de la República, la cuarentena se acabó noventa días después de que inició. Entre los decretos que concluyen por no tener sentido, se encuentra el lucrativo Hoy No Circula, el cual redujo la movilidad urbana.

La presión sindical funcionó a medias, pero el poder del dinero se impuso ante las medidas restrictivas. Formalmente Volkswagen de México no regresa a producir vehículos este día, pero de todas formas se ha citado para mañana al 30 % de su fuerza laboral, como siempre se planteó. Para la primera semana de julio la planta funcionará al 100 %.

La empresa alemana siempre mantuvo su propio ritmo y estrategia, no obstante que el nuevo decreto del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pretendía el no regreso de la industria automotríz y de la construcción a partir de este 15 de junio de 2020.

Luego de su publicación, no hubo versión oficial de la trasnacional alemana, pero los delegados reiteraron a los obreros que todo seguía adelante según el calendario. Mientras que el sindicato mantenía su postura de apoyar el decreto de Barbosa, la armadora amagó con declararse en insolvencia y no pagar el 65 % del salario como lo ha venido haciendo desde la suspensión de labores.