Si a unos les permiten y a otros no, no es justo

Mundo Rural

Hipólito Contreras

En Puebla y el país todo se define con decretos, los que se convierten en ley sin haber sido debatidos en los congresos, son órdenes del ejecutivo y punto, y nadie dice nada, ni los mismos legisladores cuya función es crear y reformar leyes para beneficio de los ciudadanos, al menos es lo que se cree que debe ser. La división de poderes no sabe dónde queda porque el que manda es sólo uno.

Los famosos decretos vienen de hace muchos años, son los que emite el poder ejecutivo para tomar una medida y que la sociedad tiene que acatar, por ejemplo un decreto puede ser que a partir de mañana nadie podrá andar por las calles si no lleva cubre bocas con ciertas características, o nadie podrá andar en las calles después de las 8 de la noche.

Bueno pues por un decreto en Puebla y otros estados del país, en esta pandemia los comercios considerados no esenciales no podrán reabrir todavía porque se considera que no existen las condiciones para que abran, por lo que deberán permanecer cerrados hasta que se emita otro decreto que diga ahora ya pueden abrir pero bajo estas condiciones, entre decretos vivimos.

Pero veamos, lo que se busca o pretende el gobierno, es que no haya aglomeraciones de personas para evitar contagios del virus, por eso cerrados siguen los restaurantes, cines, los centros nocturnos, salones de fiesta, auditorios, estadios y todos los comercios considerados no esenciales.

Los considerados esenciales, es decir, los que venden productos básicos, han permanecido abiertos en estos tres meses de pandemia y sólo con algunas restricciones, así, están abiertos los grandes centros comerciales que venden productos básicos y no básicos, los mercados, los tianguis, las farmacias, ferreterías, tlapalerías, papelerías, taquerías perfumerías, tortillerías, carnicerías, etc.

Pero a otro grupo de comercios no los dejan abrir porque la autoridad dic que no existen las condiciones cuando otros parecidos a ellos están abiertos, y quien se atreve abrir es sancionado y clausurado.

Aquí hay algo o mucho de injusto porque medio mundo comercial está abierto y otro medio mundo cerrado, para unos hay condiciones para estar abiertos, para otros no las hay ¿de qué se trata entonces?

En la lista de los que no se pueden reabrir esta la industria automotriz y de la construcción, sectores vitales en la economía del estado, casi todo Puebla es construcción y autos, no se puede seguir dañando sectores tan importantes en la economía poblana.

Si de acuerdo a expertos la pandemia en México y el mundo será de meses o incluso de años, no podemos ya estar inactivos, hay que trabajar tomando todas las medidas preventivas, todos a trabajar, en septiembre todos los niños y jóvenes a estudiar, tenemos que entrarle a las herramientas de trabajo, de eso vivimos, si nos tocó enfrentar una pandemia, pues adelante, entrémosle al toro, pero bien protegidos.

El confinamiento ya terminó, ya debe terminar, el país nos necesita, los hijos, los nietos nos necesitan, tenemos que ser precavidos, pero trabajando.

De hecho un 50 o 60 por ciento de los mexicanos no han dejado de trabajar en esta pandemia, son los que nos proveen de los productos básicos, son los que fabrican todos los productos que vemos en las tiendas, son los que hacen el pan, las tortillas, los que procesan el agua purificada, los que venden la gasolina, el gas, son los campesinos que producen alimentos y frutas, son los ganaderos que nos proveen carne de diferentes especies animales. Sin ellos no podríamos vivir, es un ejército muy grande de mexicanos que no han dejado de trabajar pese al riesgo de la pandemia.

Si ellos han podido trabajar en esta pandemia ¿por qué los demás no? Ya no tiene sentido tenerlos así con sus comercios cerrados, ellos necesitan trabajar o entrarán quiebra total y dejarán sin empleo a miles de trabajadores.

No, no hay que menospreciar o minimizar la pandemia, si los números de muertos y contagiados son ciertos, ahí están, hay que cuidarse, pero dejen ya trabajar a los que siguen con sus negocios cerrados, que abran con las medidas necesarias, a trabajar ya.

Los mexicanos no son tontos, saben cuidarse solos, saben lo que deben de hacer y no hacer, el gobierno sólo debe apoyarlos, debe darles la mano a los pobres, y en el caso del pequeño comercio, les debe proporcionar créditos, apoyo económico, para que se recuperen, esa la función de un buen gobierno, al que se le reconoce su capacidad y se le dice gracias por las medidas tomadas.