Entrevista a la cantante y actriz italiana Denisse Faro, quien es conocida como “Hija del Mundo”

Por Mino D’Blanc

Denisse Faro es una cantante y actriz italiana, que se ha dado a conocer por su gran talento en su país natal, en Estados Unidos, en México y en toda Latinoamérica. En el 2010 en México participó en “La Academia Bicentenario” En el año 2012 ganó el Festival Internacional “Viña del Mar” en Chile. Actualmente está promocionando su sencillo “Inolvidable”.

Platicamos con ella.

MD’B: ¿Por qué decides conquistar México en el terreno artístico, después que has tenido éxito en Italia y en Estados Unidos?

DF: Soy actriz, me gusta el teatro musical y todo eso, pero en el momento en que pude decir quiero ser cantante porque esto es lo que más me gusta fue cuando estaba en México. Yo me mudé a México en un momento después de haber estado en algunas obras de teatro musical y fue muy de repente. Me vio un talent out en uno de los shows que estaba haciendo y me dijo: “te quiero llevar a este programa y yo le dije va, ni te conozco, pero si quieres te mando una canción y una foto y va”, porque era muy rara como pregunta desde alguien que no conocía porque además me estaba escribiendo por myspace. Y así fue.

Cuando llegué a México me di cuenta todo lo que es este país; yo desde Italia nunca había entendido qué mercado tan grande podía ser México, qué mercado tan lindo por la calidad de gente que hay, entonces ahí fue donde me enamoré y decidí que quería definitivamente hacer música en español, llegar a México y espero llegar a todo Latinoamérica obviamente, esa es mi idea, porque la música es internacional, ya cuando la cantas en idiomas que todo el mundo habla esperas que llegué más allá de lo que es posible.

Pero sí, me enamoré tanto de México. Me mudé de Italia a Los Ángeles porque era mi sueño y sigo siendo muy feliz aquí y la verdad quiero quedarme aquí a vivir. Quiero que sea mi base; aquí estoy, esta es mi casa y de aquí vuelo y estoy meses, no me importa, puedo estar un año fuera de Los Ángeles, pero sí me gusta la idea de tener como que mi casa aquí; uno porque está muy cerca de todo, uno porque es más fácil llegar a varios lugares para mí y dos, me gusta la clarividad que hay aquí, porque hay gente de todos lados, hay un montón de mexicanos, un montón de europeos, un montón de latinos en general y puedes escribir, puedes componer, puedes hacer proyectos con toda esta gente súper talentosa y los encuentras aquí.

MD’B: ¿Cuál fue tu primer acercamiento con México?

DF: Me vio un talent out mientras yo hacía teatro musical en España y me comentó que si quería hacer un talent show en México. Le mandé lo que me pidió y a los tres meses me llamó y me dijo que me querían ver para el casting final, que tenía que irme a México al otro día en la mañana. Yo pensé que era en España, porque estaba convencidisima de que me estaba hablando de España y me dijo “no, en México”, todavía le pregunté si en México, México… y me dijo que sí. Entonces me fui literal de la noche a la mañana. Fui con mis papás y les dije que me iba a México, me preguntaron con quién y les dije que con el tipo que me escribió, me dijeron ¿lo conoces?, y les dije no, pero me mandó el boleto. En la noche me fui y en la mañana llegué a “La Academia” y yo no sabía nada absolutamente de ella; para mí era cualquier programa. Fue en “La Academia Bicentenario”. Llegué, hice el casting final, quedé esa misma noche y al otro día entramos en la casa, porque hacían el casting final muy apegado a la entrada de la casa. Ese año metieron como 51 personas y todo mundo hablaba español y yo no, porque yo nunca había hablado este idioma en mi vida. Yo hablaba inglés e italiano y fue muy raro porque yo no me sabía nada de México, no sabía nada del programa, no sabía hablar español por lo que no podía preguntar. Estaba ahí como mirando a la gente tratando de hablar, tratando de que alguien me entendiera y yo darme a entender.

MD’B: ¿Nadie hablaba inglés de tus compañeros?

DF: Casi nadie e igual no nos dejaban. Entonces me dijeron “si quieres hablar en italiano, puedes, porque es tu idioma, pero nadie te va a entender”. En inglés no nos dejaban, porque era “La Academia Bicentenario” y no querían que nadie se hablará en inglés, porque en México mucha gente no iba a entender, entonces tuve que hablar literalmente con gestos de “buenos días”, “quiero agua”, “¿cómo estás?” y algo así, porque me sabía cosas muy pequeñas como esas.

En “La Academia” había gente de toda Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de México obviamente, entonces todos hablaban de manera diferente, todos tenían un acento muy marcado y muy diferente, entonces yo aprendía un “buenos días” y llegaba el mexicano y me decía “¿cómo amaneciste?” y yo me quedaba pensando en qué me había dicho, porque para mí no me sonaba nada familiar y no sabía qué quería decir. Fue muy interesante porque todo fue un aprendizaje; tuve que crecer muchísimo y muy rápido. Fueron buenas alas en eso, porque después de “La Academia” llegué al Festival “Viña del Mar”, mismo que gané.

En ese momento yo estaba muy entrenada de “La Academia”; ya todo lo que había pasado entre la misma y “Viña del Mar” fue muy fácil, porque estabas cantando en ambos ante mucha gente, además de que había jueces que me iban a juzgar, podías ser eliminado o podías seguir. Después de “La Academia” sabía a lo que apostaba.

MD’B: Al ganar “Viña del Mar”, ¿no te invitaron a quedarte en Chile?

DF: Las cosas fueron así: era un momento de mi vida muy loco; tenía todo y demasiado. Cuando me fui a Chile y gané el festival, tenía un contrato con la disquera en Italia y además estaba en una serie en mi país; entonces yo volaba a Italia a grabar y volaba a Chile, y volvía a volar, y así fueron como 6 meses. Ahí decidí que tenía que concentrarme un poco más. Cuando participé fue con mi primer sencillo, “Grazie a te”, que traducido al español significa “Gracias a ti”, una canción que yo escribí, ganó y me pregunté ¿y ahora? Fue como muy loco; decidí regresar a Italia a escribir, a componer, a sacar nuevos sencillos y sobretodo comenzar a comprender cómo hacer todo esto, porque hasta ese momento yo no era una cantante solista, yo era una niña que quería cantar; las cosas eran muy diferentes.

MD’B: Ahora estás presentando “Inolvidable”.

DF: Hay muchas canciones que tienen ese nombre, la que interpreta Luis Miguel es de las más lindas; digamos que no encontré algo más nuevo. La quise escribir porque acabada de pasar una relación muy fuerte, fue muy corta, se terminó porque tuvimos que irnos por caminos totalmente diferentes y fue muy duro. Por eso quise librarme de todas esas situaciones y por eso compuse esa canción. Por eso no quise escribir algo demasiado romántico, sino un poco más sensual, más sexy, yo lo definiría como más real, porque siento que cuando estás en una relación es esto que sientes. A lo mejor al principio son corazoncitos y mariposas, pero ya después lo sientes en la piel cuando algo no está bien y entonces quise escribir esa parte y traté de usar todo lo que podía. De hecho, el arreglo está hecho por voces en lugar de instrumentos para dar siempre esa sensación muy carnal; quise usar nomás una batería para dar como el tiempo a todo, darle el tiempo de la relación para que sea más profundo todo. Lo único que sí tuve que hacer, como era una forma de escribir muy diferente respecto a lo que venía haciendo, fue hablarle a uno de mis amigos que es Samuel Castelli, que es mexicano, y le dije que me ayudará a poner todas esas ideas dentro de una forma de hablar que se entendiera bien. No quería escribir como lo pudiera escribir una italiana que a lo mejor no se entiende, sino como lo debería escribir un latino. Entonces él me dijo que lo escribiera y que él lo iría modificando para que se escuchara latino; entonces él puso algo también para esta canción. Fue una mezcla de ideas y así salió inolvidable.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia como cantante y como compositora de todos los demás artistas del género que interpretas?

DF: No sé si sea demasiado diferente. Mi forma de escribir influenciada por tantas culturas, por lo mismo que no escribo como escribiría totalmente un italiano o una mexicana, porque tengo toda una mezcla adentro de mí, de mi forma de ser, de mi cultura, de mi forma de vivir la vida, que creo que ese es mi sello, mi pequeña internacionalidad que es diferente, como mi acento que es una mezcla de todo, igual es mi música.

MD’B: ¿Qué tanto tiene que ver tu manera de vestir con el escenario, con tus canciones?

DF: Mi forma de vestir cambia muchísimo con cómo me siento, como me despierto. También mucho de lo que escribo va con el momento, o sea, yo escribo la realidad de las cosas que me pasan, de lo que siento realmente y eso va muy apegado a mi vestuario.

MD’B: ¿Por qué la gente debe escuchar a Denisse Faro?

DF: No me gusta dar razones por las que me tengan que querer y escuchar, porque esas sensaciones siento que deben llegar así natural. Estoy recuperando fans de hace años, de cuando estuve en “La Academia” que hubo gente que se enamoró de mí, de la italiana que llegó sin hablar nada de español. Siento que en México y en Latinoamérica hace falta un poquito de Italia. Hay artistas muy grandes italianos como Laura Pausini, Eros Ramazzotti, pero siento que la gente nueva no ha llegado; por alguna razón no está llegando, entonces yo quisiera entrar en esa parte que le está haciendo falta. He platicado con Eros Ramazzotti y él es increíble, me dio un montón de consejos y ojalá se pueda dar algo juntos musicalmente en algún momento.

MD’B: ¿De qué compositor mexicano te gustaría interpretar canciones?

DF: Con los de Sin Bandera sería mi sueño número uno, porque tienen esa conexión con la música perfecta. Siento que en algún lado nos juntamos y cantar algo de ellos, sería maravilloso.

MD’B: ¿Has pensado grabar acompañada de mariachi?

DF: Nunca he pensado grabar así; no digo que no, porque estoy segura que sería algo muy bueno. He cantado alguna vez para la virgen de Guadalupe una canción que interpretaba Luis Miguel, acompañada por mariachi. Fue la cosa más linda del mundo; lo más hermoso del mundo. Era una canción pop acompañada por mariachi y yo creo que por ese lado me iría; un mariachi que se pudiera mezclar con mi forma de componer y de cantar y que pienso que culturalmente podría ser algo diferente.

MD’B: ¿Has recibido invitación para hacer telenovelas en México o teatro musical?

DF: Teatro musical me encantaría hacerlo. La verdad no he recibido una propuesta hasta hoy día, pero también si no estoy ahí no puedo pensar que me vengan a llamar hasta Estados Unidos, entonces sí sería algo que me gustaría explorar un poco, porque teatro musical además está hecho en México muy bien, es uno de los mejores, entonces sí me fascinaría poder hacerlo. Televisión también, aunque las telenovelas no son tanto lo mío, no es mi forma de actuación. Yo vengo de Europa, entonces es un poco diferente, pero pues nunca diría que no; sería un reto, pero lo haría.

MD’B: ¿Quién te puso “la hija del mundo?”

DF: Porque yo me siento así; me siento un poco hija de todo el mundo. Yo no me siento necesariamente bajo una cultura; le tengo tanto cariño a Italia que es mi país, pero también le tengo mucho cariño a México, mucho cariño a los lugares donde me encontré bien, en donde pude conocer las culturas y cada día quiero conocer más. No me quiero quedar solo bajo una cultura; el mundo es uno y pienso que todos deberíamos ser hijos del mundo.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

DF: Quiero decirles que va a salir mucho. De ahora para adelante va a haber sencillo tras sencillo hasta llegar al álbum, saldrán muchos videos, un montón de contenidos porque voy a tratar de usar las redes sociales a lo máximo que pueda para llegar a todo el mundo. Que me sigan en todas mis redes sociales, por favor, porque ahí van a encontrar todo lo que se viene. Se va a venir un show en vivo. Me pueden seguir en todas las redes como Denisse Faro.

