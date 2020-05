¿Han funcionado las medidas del gobierno de Puebla para contener la pandemia y evitar el desplome de la economía estatal?

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Cierre de clubes deportivos y sociales, también de cines, antros y centros comerciales, aplicación del Hoy no Circula 2 días a la semana y la conclusión del ciclo educativo presencial fueron algunas de las polémicas, criticadas medidas que el gobierno estatal ha tomado desde hace más de 2 meses –algunas- para contener la pandemia.

Con llamados a la solidaridad y numerosos decretos, varios de ellos muy criticados, el mandatario estatal ha intentado que los poblanos no sigan en las calles…para que no se contagien ni infecten a los demás: Publican en el Periódico Oficial del Estado decreto para implementar el “Hoy no Circula” en Puebla

Pero si uno escucha las ruedas de prensa diarias del gobernador Miguel Barbosa Huerta, su secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez y el subdirector de Epidemiología, José Fernando Huerta Romano, resulta demoledor el constatar que siguen a la alza tanto el número de casos como el de fallecidos: Van 419 personas fallecidas por covid-19 en Puebla; ayer murieron 12 más: Huerta Romano

Al mismo tiempo, Barbosa Huerta enfrenta severas presiones para “liberar” la actividad productiva, porque el gobierno federal ya les dio permiso a la VW y a Audi de que retomen sus labores, pese a que en todo el país, incluyendo Puebla, la curva de la pandemia Covid19 se mantiene hacia arriba: La armadora Volkswagen y el gobierno de Puebla intercambian comunicados sobre la reactivación de la empresa

A REGAÑADIENTES, PERO LOS POBLANOS SÍ REDUJERON SU MOVILIDAD

Así que no está de más analizar si las decisiones tomadas por el gobierno estatal en el marco de la crisis sanitaria han servido para contener la pandemia y, también, evitar el desplome del sector productivo. Y, al parecer, así ha sido, según una de las encuestadoras más reconocidas y calificadas en el país, Consulta Mitofsky, de Roy Campos, a través de “Los líderes en investigación online”

Aunque un sector numeroso de la gente en Puebla muestra una notoria tendencia a cometer una especie de “suicidio involuntario” al empecinarse en salir a la calle y no usar cubreboca, un trabajo demoscópico de TResearch.Mx (Roy Campos) mostró que la administración estatal sí logró reducir en 53 por ciento las salidas de los poblanos para compras y recreación.

En promedio, los mexicanos hemos disminuido en 56 por ciento las idas a lugares comerciales o de diversión, mientras que las entidades donde las personas MENOS se niegan a dejar de ir a estos sitios son Tlaxcala (39 por ciento), Durango (44%) y Michoacán (45%). En contraste, la gente de Tabasco (90 por ciento), Quintana Roo (76%) y Yucatán (73%) son quienes mejor asumieron la autocontención.

Como sociedad, los poblanos nos ubicamos debajo del promedio nacional en este indicador, que refleja la disposición personal de cuidarse y asumir la responsabilidad de la propia salud; sin embargo, las medidas de contención sí han funcionado: La sanción para quienes incumplan con el cierre temporal de antros, cines, centros comerciales y clubes deportivos va de 30 días de prisión a una multa de mil 737 pesos, hasta 86 mil 880

PUEBLA NO ESTÁ ENTRE LAS ENTIDADES CON MAYOR PÉRDIDA DE EMPLEOS FORMALES

Y de acuerdo a cifras del IMSS, recopiladas por TResearch.Mx, los estados que –hasta ahora- han perdido más empleos formales por la pandemia son la Cd Mex (105 mil 804 plazas), Nuevo León (50 mil 057), Quintana Roo (40 mil 984), Jalisco (38 mil 145), Edo Mex (36 mil 174 trabajos), Guanajuato (23 mil 165).

De acuerdo a los datos manejados por el CEO de Consulta Mitofsky, hasta ahora Puebla no se encuentra entre las entidades con más puestos laborales caídos, lo que habla bien del rubro empresarial poblano y, también, de las medidas tomadas por el gobierno estatal para mantener vivo al sector productivo estatal: Apoya NAFIN reactivación económica en Puebla

Y aunque en este momento toda la atención de la gente –o al menos de la mayoría- se centre en el tema del Coronavirus, en poco tiempo tendrá una gran importancia el que se haya evitado el desplome del sector productivo, porque Bancomer (dato también recopilado por TResearch) calcula que después de la pandemia cerca de 12 millones de mexicanos caerán en la pobreza: COVID-19 podría generar hasta 16.4 millones de mexicanos en pobreza: BBVA

¡AHHH, QUÉ DON MANUEL TAN NEOLIBERAL!

Una de las características principales del supuestamente odiado –por el actual gobierno federal- neoliberalismo es que ¡todo es negocio!: La educación, salud, seguridad pública y, desde luego, la luz. Por ello, no es de extrañarse que apenas el viernes pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya subrayado que no tiene plan alguno para condonar o disminuir el costo de su producto: La CFE no dejará de cobrar sus servicios por la contingencia de COVID-19 en 2020

Es que aunque su discurso político sea antineoliberal, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, es uno de los funcionarios más neoliberales de la 4T, como lo demuestran las innumerables quejas contra la paraestatal por el cada vez más encarecido precio de la luz: Denuncian “abuso” de la CFE contra comercios que no han laborado

Como en los peores tiempos del neoliberalismo del PRIAN, Bartlett Díaz y su CFE no solamente carecen de un plan para apoyar a los negocios cerrados durante la pandemia, sino que –incluso- les llueven las acusaciones de cobros excesivos en empresas y casas. Porque la gente que se queda en sus hogares al seguir las instrucciones contra el Covid19, gasta mucha más energía.

Entonces, don Manuel Bartlett Díaz, ¡tan neoliberal como en sus mejores tiempos en el PRI!, no tiene planeado bajar las cuotas de la CFE o implementar algún plan de apoyo para las clases vulnerables. Tan cara está la luz que el ayuntamiento de Puebla tuvo que implementar un programa de pago de energía eléctrica a la gente afectada por el Coronavirus: 5 mdp destinará ayuntamiento de Puebla para la entrega de pago de luz y kits de salud