La Ley estatal de Educación y el vergonzoso silencio del monaguillo Biestro

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Desde luego que el periódico El Heraldo de México no es un referente periodístico, político ni social en Puebla ni el país, por lo mismo, queda claro que el interés de dicho medio por retomar el debate de la nueva Ley Estatal de Educación el pasado 24 de mayo (9 días después de su aprobación) obedeció a impulsos e intereses ajenos al quehacer informativo.

No obstante, el hecho de que haya trascendido a nivel nacional dicha ley reflejó no solamente los poderosos intereses políticos y económicos afectados por el gobernador Barbosa, sino las severas limitaciones y temores que arrastra la mayoría morenista en el Congreso local y, sobre todo, su presidente, Gabriel Biestro Medinilla, quien mantiene un vergonzoso silencio sobre el tema.

Cierto que el sesgo político con que El Heraldo de México manejó la “noticia” alcanzó directamente al gobernador Miguel Barbosa, quien – por lo mismo- respondió el ataque: Gobernador Barbosa desmiente nota de El Heraldo de México sobre la Ley de Educación

Pero el gobierno estatal no promulgó dicha ley, lo hizo el Congreso local o, mejor dicho, la mayoría de legisladores morenistas que, presuntamente, están coordinados y encabezados por Gabriel Biestro Medinilla, quien no ha abierto la boca para explicar las ventajas de dicha legislación aprobada por él y, tampoco, para defender al gobernador Barbosa de la embestida de El Heraldo de México y sus adversarios políticos del PAN, PRI, etc: Ley de educación estatal, grave retroceso para Puebla: Genoveva Huerta

GABRIEL BIESTRO NO LE SIRVE A MORENA NI AL GOBERNADOR

Es increíble que – un año y 7 meses después de haber asumido la curul plurinominal- Gabriel Biestro todavía no sepa que la Legislatura (local o federal) es la sede natural de los debates políticos y parlamentarios. Su empoderamiento personal es tal, que ni siquiera se toma el trabajo de argumentar y legitimar las reformas legales que Morena y/o el titular del Ejecutivo estatal proponen.

En el caso de la Ley Estatal de Educación, durante un año el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso se olvidó de armonizar este precepto legal con el aprobado a nivel federal.

Y, cuando lo hizo, el 15 de mayo pasado, precisamente el Día de los Maestros, se negó a realizar leves modificaciones al texto final, para que quedara claro lo que después tuvo que salir enfatizar el gobernador: que las escuelas, colegios y demás particulares no serán despojados de su patrimonio: Con nueva ley de educación, instituciones ya no podrán abusar de los estudiantes: MBH

Diputados le propusieron a Biestro Medinilla que el polémico artículo 105 de la ley mencionada – el referente al patrimonio de las escuelas privadas- dijera “constituirán” en lugar de la redacción que generó la ola de protestas y que dice “forman parte” del Sistema Educativo Estatal. Tampoco quiso agregarle el párrafo “sin que esto dañe o cause un menoscabo en la propiedad privada de los particulares”.

UN TITULAR PARLAMENTARIO…QUE NO PARLAMENTA

El representante del poder legislativo poblano no les aclaró a los propietarios de los colegios particulares que no serán expropiados ni nada que se le parezca. Tampoco se tomó la molestia de argumentar que entre los objetivos de la Ley Estatal de Educación está el de evitar abusos de las escuelas privadas, como el negarse a liberar los papeles de los alumnos con adeudos.

El silencio de Biestro Medinilla fue llenado por El Heraldo de México, PRI y PAN con acusaciones, que hicieron que el gobernador –con experiencia amplia como diputado federal y presidente del Senado- tuviera que salir a precisar el marco nacional, los objetivos y los alcances de dicho precepto legal.

Ocupado en su fantasía de ser el próximo presidente municipal de Puebla, ha descuidado su función política y social como presunto “representante popular” y se ha convertido en un presidente parlamentario…que no parlamenta, sino que –como antes hicieran los diputados del PRI y PAN cuando eran mayoría en el Congreso local – solamente impone.

VIGENTE, EL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE AGUA EN ZONAS POPULARES DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

Hasta ahora, el ayuntamiento de Puebla ha llevado 255 mil litros de agua a 144 familias en zonas populares de la Angelópolis, con el programa iniciado el pasado 20 de mayo: Video desde Puebla: Ayuntamiento inició la distribución de agua en colonias y zonas populares

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, ordenó a sus colaboradores reforzar los proyectos de apoyo social durante la contingencia Covid19.Y para evitar hechos bochornosos y/o malos entendidos, como el asunto de los ventiladores pulmonares reconstruidos, dejó muy en claro al interior del gabinete que todos deben actuar con total transparencia y con un cuidado absoluto en su desempeño a favor de la gente.

Claudia Rivera Vivanco y el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezan a los ÚNICOS niveles de gobierno que mantienen vigentes los programas de respaldo a la gente durante esta pandemia, porque –al menos en Puebla- la federación y su “súper delegado”, Rodrigo Abdala, no han movido un dedo a favor de los poblanos afectados por el Coronavirus y/o el frenón económico que cumple ya 2 meses.