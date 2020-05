Organizaciones buscan que se apruebe una ley nacional y estatal del agua

Hipólito Contreras

Agua para Todos, Agua para la vida, red nacional, presentó en el Congreso federal tanto en la Cámara de Diputado como de Senadores una iniciativa ciudadana de ley general de agua, el objetivo es que se garantice al agua como un bien común y público y se garantice el derecho humano al agua, hacerlo coherente con el artículo cuarto de la constitución federal, afirmó María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua.

En Puebla, indicó, estamos participando como Asamblea Social del Agua, hay un debate en la Cámara de Diputados donde se está confeccionando a través de la comisión de recursos hidráulicos lo que será esa nueva ley, en Puebla presentamos en noviembre esa iniciativa ciudadana, participan varias organizaciones, los empresarios, siguen los debates en la Cámara de Diputados y de Senadores, de manera virtual se están dando las propuestas.

Informó que a nivel estatal se tiene la iniciativa ciudadana de ley estatal de agua, en el Congreso local se establece una mesa de trabajo donde participan diferentes sectores para construir la ley estatal, “nosotros consideramos que el congreso local debe convocar a ese grupo de trabajo para crear una nueva ley del agua en el estado de Puebla porque la ley actual tiene muchas anomalías, contradicciones, por ejemplo el artículo 12 de la constitución local plantea el derecho humano al agua, en la ley del agua no se respeta ese derecho, si los ciudadanos no pagan la empresa concesionaria tiene facultada para cortar el agua, hay diferentes puntos que tenemos que abordar que tienen que ver con la gestión del agua prevalezca el derecho humano a la misma”.

Expuso que a nivel nacional hay un esfuerzo sobre todo en la fracción de Morena está haciendo un papel protagónico a nivel federal que plantea la construcción de una iniciativa alternativa, aparte la comisión de recursos hidráulicos ha estado empujando para crear una ley general, el llamado al Congreso local para que haga su esfuerzo en la creación de una nueva ley de agua en el estado de Puebla.

Lo que se busca, expresó, no es sólo lograr que se garantice el derecho al agua sino que sea sustentable porque si no cuidamos el agua, si no garantizamos el ciclo del agua, si no se protegen las cuencas, no vamos a tener una sustentabilidad del líquido.