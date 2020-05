Plataformas digitales parte de la canasta básica

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Y de verdad que casi casi se le va la cara chueca a mi tío azuceno cuando se enteró que su Netflix subiría de precio, cosa que a la sociedad pudiente le hace lo que el viento a Juárez pero a los nacos, la plebe y el infelizaje que somos mayoría que habitamos este país si nos elevó la presión, bajó el azúcar o como dice la vox populi nos dio el “patatus”.

Que el huevo suba ¡pasa!, que la gasolina cueste 20 varios el litro… pues bueno, pero que el netflix ya cobre impuestos en medio de esta agonía económica ¡No manches! De verdad que en la colonia ya se estaba organizando la turba para ir en peregrinación en protesta hasta el ángel de la independencia. Y es que de verdad ¡Ya párenle! Patean al perro cuando está amarrado y es que con este COVID-19 no solo muchos fueron invitados a ser solidarios con las empresas donde se desempeñaban durante la cuarentena, dicho de otro modo los corrieron sin decir pio y la única forma de divertirse es viendo algo que los saque de la aparatosa, triste y jodida realidad como diría “El Tigre” Emilio Azcarraga Milmo hace unos ayeres, eso que apenas vamos empezando faltan los cambios que ya se ven venir por ejemplo; los conciertos en línea que ya están viendo el modo de cobrar y que dejen de ser de a gratis.

El impacto es para quienes pagan el Plan Premium (cuatro pantallas): el costo de 229 a 266 pesos mensuales, después el Plan Estándar (dos pantallas), de 169 a 196 pesos al mes; y finalmente el Plan Básico, de 129 a 139 pesos por mes.

Pero no se espanten esto no es nada apocalíptico, ni una conspiración para que veas La Rosa de Guadalupe o Enamorándonos ¡no! La onda es que no vemos el canal del congreso bueno creo que en realidad nadie lo ve, pero ahí se dijo y se transmitió esto que ahora explico; a finales de 2019 nuestro gobierno integraría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales como Netflix, Uber, Didi, Spotify, Google, MercadoLibre, Airbnb, a partir del 1 de junio.

Si en gran parte la población ha soportado el confinamiento es gracias al entretenimiento que ofertan las plataformas digitales sea cual sea de su agrado. Los mexicanos somos hábiles para todo, yo me pregunto: ¿Cómo será el comercio digital informal? ¡No sé cómo, ni cuando! pero obvio va a existir.

Finalmente si esta explicación no ha dejado en claro el ¿por qué? del aumento a las tarifas solo concluyo diciendo: esta medida recaudara para el gobierno poco más de cuatro mil 300 millones de pesos extras. Fin de la explicación.

La Tremenda Korte graba video con teléfonos celulares

La tecnología sigue a todo lo que d, desplazando cuanto ser humano, pretexto o presupuesto se le pone encima y es el caso de esta agrupación que están en el año de su aniversario número 25 el cual están celebrando en modo avión por obvias razones pandémicas, vieron una área de oportunidad y aprovecharon este tiempo de confinamiento para grabar un videoclip sin la necesidad de costosas producciones, personal, equipos, elencos, locaciones ellos lanzan “Somos”.

Con el uso de teléfonos celulares que ahora son más inteligentes que cualquier ser humano grabaron este video en el cual incluyen sonidos e imágenes emblemáticos de nuestro país y vaya que hay diversidad desde el carrito de los camotes, las marchas feministas, el terremoto, la extorsión, el secuestro, el afilador del barrio o los sonidos que para nosotros son muy cotidianos como el tamalero o el gas, lo cual vuelve a nuestro México en un país sonoro cien por ciento, todo suena a algo.

Pues los integrantes de la Tremenda Korte se lanzaron a las calles para capturar estos tiempos, lugares y gente para que quedaran en la memoria sonora del colectivo que sigue a esta agrupación.

Así esta banda de ska mexicana, La Tremenda Korte sigue trabajando y como dicen en mi pueblo “El que es perico donde quiera es verde y el que es pend@&$ donde quiera pierde”, este es un gran ejemplo para muchos que se la pasan poniendo pretextos, cuando se quiere se puede, he dicho ¡Mucho éxito!

Todos estamos haciendo algo por frenar esta pandemia si tú quieres contribuir y ayudar #QuédateEnCasa

¡Escúchenme de lunes a viernes de 11 a 12 horas en La Farándula con Ray Zubiri en el 96.1 FM y escríbanme www.rayzubiri.com