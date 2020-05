¿Rentas? Estas son las opciones para pagar tu alquiler en la cuarentena

Staff/Rossi

En plena pandemia del coronavirus, muchas personas han podido trabajar desde casa y otras han tenido dificultades. A pesar de esto, las cuentas siguen llegando y pagar tu alquiler en la cuarentena es inevitable.

Rocío Uribe, directora general de Quality Inmobiliaria Uribe, comentó que las personas que están buscando una propiedad para rentar, han hecho un reajuste en su presupuesto. Si inicialmente buscaban departamentos de 20 mil pesos mensuales, ahora están revisando opciones de hasta 15 mil pesos de alquiler.

Esta situación nos ha hecho cambiar muchas cosas, por eso en Propiedades.com te compartimos algunas alternativas. Si rentas, estas son las opciones para pagar tu alquiler durante la cuarentena.

¿Cómo se han manejado las rentas en cuarentena?

De acuerdo con Rocío Uribe, derivado de la falta de trabajo por parte de algunos inquilinos, se han negociado pagos o ajustado costos. Entre los acuerdos a los que han llegado están el no aumentar el precio del alquiler o realizar descuentos en los pagos mensuales.

En el primer caso, esta negociación puede cerrarse a través de la firma de un contrato nuevo que funcione de manera provisional durante la cuarentena. Para el segundo escenario, los descuentos realizados se podrían agregar de forma diferida en pagos futuros.

El Código Civil de la Ciudad de México estipula que el incremento de las rentas no podrá exceder del 10 por ciento de la cantidad mensual. Teniendo en cuenta esto, si tu contrato está por vencer o has platicado con tu arrendador sobre posibles aumentos, no está de más acercarte a negociar un ajuste de precios por la cuarentena.

Los beneficios son para inquilinos y arrendadores

Rocío Uribe comenta que se trata de evitar que la gente se vaya de los inmuebles, pues uno se queda sin vivienda y el otro sin ingreso. Aunado a esto, el inquilino enfrentará gastos extras, como mudanza o alquiler de bodegas en caso de dejar el inmueble.

Por su parte, el arrendador puede estar algunos meses sin encontrar inquilinos para su propiedad. Y aunque ésta se encuentre deshabitada, generará gastos de mantenimiento y pago de servicios. Al final, es importante que ambas partes lleguen a una negociación que los beneficie a ambos.

Para los que están buscando rentar en cuarentena

Para quienes están buscando una propiedad para alquilar en cuarentena, las opciones para lograr acuerdos entre arrendadores e inquilinos son viables. Uribe sugiere tres posibilidades para los propietarios:

Firmar de inmediato aceptando el precio ofertado por los inquilinos nuevos —siempre y cuando sea en un rango razonable—

Aceptar con el precio original, dando un mes de gracia a los inquilinos, para que puedan realizar los gastos de mudanza y servicios

Descontar un porcentaje los primeros meses, pero diferir el pago de ese descuento cuando les convenga a ambos

Se debe tomar en cuenta que, actualmente y debido a la incertidumbre, muchos están destinando el dinero extra a compras prioritarias o a fondos de ahorro para emergencias.

Por ello, la directora explica que las personas están ofertando más abajo. Cuando normalmente se negociaban 500 pesos debajo del precio de alquiler, ahora las ofertas pueden estar hasta 2 mil pesos por debajo.