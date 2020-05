¡Conciertos Gratis!… a toda madre

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Los tiempos apocalípticos por los que estamos atravesando con esta pandemia de COVID-19 han obligado a la industria musical a reinventarse ahora con conciertos en streaming desde la casa de los famosos, yo creo que nunca ni en sus momentos más alucinantes Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts mejor conocidos como los Rolling Stones imaginaron que harían una canción a distancia y con instrumentos touch en una APP de sus dispositivos portátiles.

Ya lo dice la frase renovarse o morir y este 10 de mayo será diferente para las reinas del hogar ya que algo verdaderamente impensable ahora estará a un clic de distancia, el hecho de poder disfrutar a sus artistas favoritos en un concierto en vivo, en la comodidad de tu hogar y con la posibilidad de repetirlo las veces que se te dé la gana.

Rob Thomas, John Leyend, Pink, Keith Urban, Chris Martin, Carlos Rivera, Reik y Marco Antonio Solís, Río Roma, El Bebeto, Gloria Trevi, El Tri son solo algunos de los famosos que han hecho estos conciertos logrando no solo cercanía con el público sino además ser empáticos por el momento que pasan sus seguidores y por si fuera poco ser alcanzables para todos aquellos quienes en su vida no estaba la posibilidad de comprar un boleto para verlos en vivo.

Y ya que andamos en esas Emilio Osorio el hijo del productor Juan Osorio ofrecerá este 9 de mayo a las 17:00 horas un concierto en línea desde su casa, a través de Facebook live, para ir calentando motores para la celebración del Día de las madres.

Este concierto es en colaboración con la fundación de Lolita Ayala “Solo por ayudar” por un lado es agasajar a todos quienes se conecten y ya que están ahí sentaditos los concienticen sobre esta situación por la que atraviesa el mundo mundial haciéndole frente a esta pandemia, invitando a mocharse con dinero así como en especial para apoyar a la gente más vulnerable que en este México, lindo y querido hay muchos millones.

Roberto Carlos también se suma con un concierto virtual en Instagram el próximo domingo 10 de mayo con esta sería la segunda ocasión que en su vida el intérprete de “Lady Laura” se conectara con sus fanáticos a través del internet la primera fue justo el día de su cumpleaños.

Roberto Carlos es un cantante y compositor brasileño de 78 años y más de 50 años de trayectoria artística, es conocido como ‘El Rey de la Música Latina’. Tiene más de 80 discos. Es uno de los íconos de la música brasileña y latinoamericana. Ha vendido más de 125 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha participado en varias películas y ha ganado muchísimos premios.

Armando Manzanero y Zabaleta también presentaran un concierto virtual el 10 de mayo, ellos han trabajado desde hace mucho tiempo juntos recuerdo la gira que hicieron llamada de la “A a la Z” de verdad que es un deleite la sensualidad y el talento de ella y el monstro de Manzanero en el escenario es un regálazo para las mamás, sobre todo si es gratis.

Platique con Denisse de Kalafe para preguntarle si ella haría algo, ya que su canción es todo un himno cuando de celebrar a las madres se trata en México. ¿Quién no ha escuchado Señora, Señora? este tema fue publicado en el disco Amar es, de 1981 con el nombre de Señora… señora… señora, sin imaginar que se convertiría en un total éxito.

Hoy en día Denisse de Kalafe es lo que las mañanitas de Cepillin en las fiestas infantiles, la voz de esta mujer no puede faltar en los festejos por el 10 de mayo. Al cierre de esta columna ella me dijo que si haría algo para las mamás que se encuentran en cuarentena pero aun no sabía el día, ni la hora, así que a estar pendientes de sus redes sociales.

Desde este espacio un fuerte abrazo a todas las mamás este 10 de mayo, recuerden que por mucha fuerza física que tenga un hombre, una madre siempre será más fuerte de corazón.

Todos estamos haciendo algo por frenar esta pandemia si tú quieres contribuir y ayudar #QuédateEnCasa

