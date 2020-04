Issste Puebla, el tercero del país con más defunciones por el Coronavirus: SS, DGE, Covid-19

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Con 7 fallecimientos, el Issste Puebla es el tercero del país con más muertos por el Coronavirus, mientras que en la Ciudad de México y Sinaloa dicha institución pública de salud para los trabajadores del gobierno acumula las muy preocupantes cifras de ¡37 y 35 defunciones, respectivamente!.

Una tabla en poder de Desde Puebla y elaborada con datos de la secretaría de Salud federal, su dirección General de Epidemiología (DGE) en el apartado del covid-19 precisa que entre el 1ro de enero y el 28 de abril se conformaron 907 casos de derechohabientes del sistema Issste enfermos de Coronavirus.

De ellos, hasta el pasado martes, fallecieron 124 servidores públicos o familiares de los mismos. La Ciudad de México (37), Sinaloa (35), Puebla (7), Guerrero, Tabasco y Chihuahua (con 6 cada uno) son las entidades con más fallecidos en la pandemia dentro del sector de la población atendido por el Issste.

Los Issste que más enfermos covid-19 han atendido son Ciudad de México (364), Sinaloa (106), EdoMex (65), Baja California (46), Puebla (37) y Veracruz (32). En Tlaxcala llevan –hasta el 28 de este mes-16 casos atendidos y, afortunadamente, sin decesos.

“TE VEO CARA DE COVID-19”

Quienes llevamos más de un mes con cubreboca, esquivando a la gente, intentando estar en la calle el menor tiempo posible e, incluso, buscando el horario en que uno cree que menos personas andan afuera, nos topamos con pared todo el tiempo al constatar que la mayoría no sigue el más mínimo protocolo de protección ni respeta la sana distancia.

A todos los que no llevan cubreboca y ni siquiera se toman la molestia de mantenerse a 2 metros de distancia de los demás los veo con cara de covid-19. Son los principales culpables de mantener a la alza la curva de infectados y muertos: Desidia e incredulidad mortales: los poblanos seguimos aferrados a contagiarnos de Covid-19

Lo dije y lo repito: Las más importantes instituciones de la entidad, incluyendo al gobierno de Puebla, la BUAP y algunos ayuntamientos, incluido el de Puebla, han cumplido con las medidas de sanidad recomendadas, como trabajar solamente con el personal indispensable, aplicar protocolo de salud y pedirle a las personas que se queden en sus casas.

La BUAP fortaleció al HUP con la contratación de más personal, la adquisición de equipo y dotó a sus galenos y enfermeros de todas las herramientas de protección para que se mantengan en el ejercicio de sus labores sin riesgo de contagiarse: BUAP confirma prioridad para sus derechohabientes

SIN UNA CIUDADANÍA CONSCIENTE Y RESPONSABLE, SERÁ IMPEDIR DETENER AL CORONAVIRUS

Y el gobernador Barbosa ha emitido varios decretos para mandar a la gente a sus casas, hacer obligatorio el uso del cubreboca y un día y otro también le pide a los poblanos que se queden en sus casas: Responsabilidad y disciplina frenarán los contagios de Covid-19, afirma Barbosa Huerta

Pero todo apunta a que –como no hay sanción por no llevarlo- muchas personas no utilizan cubreboca y mucho menos se quedan en sus casas. Como niños, están de vacaciones y no de cuarentena.

Ni los sanatorios más equipados, los mejores médicos y todos los ventiladores pulmonares del orbe pueden curar a una sociedad, ¿como la poblana?, que – al parecer- se niega a cuidar de sí misma y a asumirse como la principal responsable de detener la pandemia.

Fuentes confiables alertaron a DEBATE que es real la posibilidad de que la cantidad de enfermos graves de Covid-19 rebase la capacidad hospitalaria de la entidad, pese a los esfuerzos del IMSS y del gobierno estatal al habilitar al menos 5 nosocomios enfocados en atender a los afectados y al firmar convenios con instituciones privadas para que atiendan a los enfermos de Coronavirus: Prepara Salud estatal reconversión de cinco hospitales para atención del COVID-19, informó el secretario

DE TERROR: ¿Y SI SE REBASA LA CAPACIDAD HOSPITALARIA DE LA ENTIDAD PARA ESA ENFERMEDAD?

Dicha fuente señaló que después de que las autoridades de salud reportaran este miércoles que en Puebla se registran 604 contagios de COVID-19 y 233 hospitalizados, la entidad ya rebasó el límite de su capacidad actualmente instalada en los centros médicos privados o está cerca de hacerlo.

Únicamente 32 camas de salud especializadas serían para la atención de coronavirus. Además, en el sector privado se tienen disponibles 13 camas de cuidados intensivos para pacientes con el virus SARS-CoV2 y solo la posibilidad de atender a 26 pacientes en situación crítica cada mes, pues el tiempo estimado de hospitalización es de 14 días.

Es cierto que el sector Salud de Puebla reportó en el 2018 un total de 53 hospitales y 3 mil 418 camas disponibles…pero en la gran mayoría de ellos no se podrá atender a pacientes de Coronavirus, que en Puebla ha dejado 124 decesos y 63 municipios con contagios y la cantidad de enfermos se eleva cada día, lo que confirma que los sanatorios particulares pueden estar cerca de saturarse o llegarán pronto a ese punto…si la gente sigue saliendo y negándose a usar cubreboca.

No se debe olvidar que, lamentablemente, la Ciudad de México ya llegó esta semana al 100 por ciento de ocupación de su infraestructura de salud privada para el tratamiento del Covid19: Valle de México tiene al menos 11 hospitales saturados por COVID-19