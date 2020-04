Fallece el cineasta, actor, guionista y director teatral Gabriel Retes

Por Mino D’Blanc

-Uno de los grandes genios de la cinematografía que ha dado México a la historia.

Creativo, revolucionario, sencillo, amigo, genio, polifacético, fiestero, consejero, maestro y mil nominaciones más se le han dado a una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano: el maestro Gabriel Retes, quien trascendió a la eternidad del Arte y la Cultura este martes 4 de abril de 2020. Su hija Gabriela escribió en sus redes sociales: “Fiel a sí mismo, mi papá murió en 4:20”.

Nació en la ciudad de México el martes 25 de marzo de 1947. Fue hijo de otro de los grandes del quehacer escénico: el maestro Ignacio Retes y de la actriz Lucila Balzaretti.

Su nombre: José Ignacio Gabriel Jorge Retes Balzaretti.

A los 12 años incursionó como actor en el teatro. Trabajó en obras como “Becket o el honor de Dios” de Jean Anouilh, “Edipo Rey” de Sófocles, “El camino del tabaco” de Erskine Caldwell, “Los albañiles” de Vicente Leñero, “Flores de papel” de Egon Wolf, entre otras.

Estudió dos años la carrera en Letras Españolas en la Universidad Iberoamericana. Decidió declinar de dicha carrera para dedicarse al cine. Cursó estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográfico. Su primer trabajo en dicho arte lo hizo en el año 1968 en el cortometraje “Ardiendo en el sueño”, bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo II. Posteriormente dio vida al secuestrador en “El hijo pródigo”. Profesionalmente su primer trabajo en el séptimo arte lo realizó personificando a Pedro en “Cristo 70”, dirigida y escrita por Alejandro Galindo. En 1971 en “Juegos de alcoba” (hippie), “Ya somos hombres” (Lamberto), “Siete muertes para el texano”, “El cielo y tú” (joven en la iglesia) y “Los marcados”; en 1972 “Fin de fiesta” (Sangre), “Triángulo” (Mario) y “Los cacos”; en 1973 “Los cachorros” (Gomucio), “Luz aexterna” y “Cinco mil dólares de recompensa” (Ricky); en 1974 “El encuentro con un hombre solo” (Ricardo Arriola) y “Presagio” (Marcos), “La bestia acorralada” (Enrique Werner), “Las fuerzas vivas” (hijo de Benito) y “Actas de Marucia” (soldado); en 1976 “Lo mejor de Teresa” (Armando); en 1978 “Flores de papel” (Beto, el dientes) y “El recurso del método” (el estudiante); en 1979 “La mujer perfecta” (David) y “Bandera rota”; en 1980 “A paso de cojo” y “El infierno de todos tan temido” (Rulo); en 1983 “Las apariencias engañan”; en 1989 “La ciudad al desnudo” (Ignacio / Bar owner); en 1991 “Futuro sangriento”; en 1992 “El Bulto” (Lauro); en 1994 “Bienvenido-Welcome” (Mariano Pacheco / Guevara); en 1998 “Bajo California: el límite del tiempo” (caminante) y “Amaneció de golpe”; en 1999 “El cometa” (Romualdo y padre de Víctor) y “Un dulce olor a muerte” (Carmelo); en 2001 “Piedras verdes” (hombre de negro); en 2003 “Despedida de amor”; en 2004 “@Festivbercine.com” y “Caribe” (2004); en 2006 “Bienvenido/Welcome 2” y “Mujeres en el acto”; en 2008 “Arresto domiciliario” (Gabriel); en 2010 “Borrar de la memoria”; en 2013 en la teleserie “Sr. Ávila” (padre de Ávila), en el mismo formato “La Serie Gratis” (Ricardo Orangutain) y en la cinta “Puerto padre” (Chico); en 2014 “Casi treinta” (papá Emilio); en 2016 “La revolución y los artistas” (Dr. Atl); en 2017 “A day for Manuel” y “Cómo filmar una XXX” (Lucilo Fernández); en 2018 “The Revolution and the Artists” y “El viaje de Keta” (señor Malverde) y en 2020 “Identidad Tomada” (Tomás Guevara).

A principios de los años 70 comenzó a dirigir cortometrajes y desarrolló una extensa filmografía en dicho formato.

Dejó una filmografía muy grande, en la que dirigió y produjo a grandes histriones del cine nacional e internacional. A muchos de ellos los dirigió en las primeras películas en las que

actuaban. Estos son los trabajos cinematográficos entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, que realizó como director y también en otras facetas:

Cortometrajes: “Sur” (1969), “El paletero” (1970) y fue el productor, “Fragmentos” (1971), “El asunto” (1972), “Tribulaciones en el seno de una familia burguesa” (1972), “Los años duros / El nacimiento de un guerrillero” (1973).

Mediometrajes: “Los bandidos” (1973; también guionista).

Largometrajes: “Chin Chin el Teporocho” (1975) guion de Pilar Retes, basado en la novela de Armando Ramírez, “Flores de Papel” (1978) guion de Rosa Delia Caudillo e Ignacio Retes, basada en la obra de Egon Wolf, “Nuevo Mundo” (1978) guion de Pedro F. Miret, “Bandera rota / Historia de un crimen” (1979) en coautoría con Ignacio Retes y fue el productor, “Mujeres salvajes” (1984) también la escribió, fue el editor y productor, “La muerte de un paletero” (1985) guion de Pilar Retes, “Los naúfragos del Liguria” (1983) en coautoría con Pilar Campesino, Antonio Orellana y Sergio Molina, historia basada en la novela homónima de Emilio Salgari, “Naúfragos II: Los Piratas” (1986) en coautoría con los mismos escritores de “Los Naúfragos de Liguria” y fue el productor ejecutivo, “La ciudad al desnudo” (1988) en coautoría con Ignacio Retes, argumento de Servando González y de él mismo y fue el productor, “El nacimiento de un guerrillero” (1989) también la escribió, “La muerte de un paletero” (1989), guion de Pilar Retes, “Dispárenle a matar” (1989) guion de José Bolaños y Lourdes Elizarrarás, “La mudanza” (1990) fue el editor y tuvo codirección con Lourdes Elizarrarás, en coautoría con Vicente Leñero, basada en la obra de este último, “El Bulto” (1991), en coautoría con María del Pozo, Lourdes Elizarrarás y Gabriela Retes y fue el productor, “Bienvenido-Welcome” (1994) coautoría con María de Lourdes del Pozo Elizarrarás y Gabriela Retes y fue el productor, “Un dulce olor a muerte” (1999) guion de Edna Necoechea, basado en la novela de Guillermo Arriaga, “Despedida de amor” (2003) también la escribió, “@Festivbercine.ron” (2004) también la escribió y fue el productor, “Bienvenido/Welcome 2” (2006) en coautoría con María de Lourdes del Pozo Elizarrarás y fue el productor, “Mujeres en el acto” (2006) en coautoría con Pastor Vega y Lourdes Elizarrarás, basada en la obra de Ricardo Garibay y fue el productor , “Arresto domiciliario” (2008) en coautoría con María de Lourdes del Pozo Elizarrarás y fue el productor, “Quetzalcoatl” (2014) en codirección y coautoría con Reynold D. Levaron y fue el productor, “La revolución y los artistas” (2016) en coautoría con Meritxell Gález y fue el productor, “The Revolution and the Artists” (2018) en coautoría con Meritxell Gález y fue el productor, “Identidad tomada” (2020) en coautoría con María de Lourdes del Pozo Elizarrarás, y dejó en preproducción “La república” y “The fifth Sun”.

Largometrajes que escribió y que fueron dirigidos por otros directores: “La ley de las mujeres” (1993) en coautoría con María de Lourdes del Pozo Elizarrarás, dirigida por Billy Arellano y Ricardo Tato Padilla.

Fue productor ejecutivo de “La nave de los sueños” (1996), productor asociado en”Caribe” (2004) y productor en “El reino de los cielos” (2009).

En televisión fue realizador de la serie “Niños y niñas” en 1981 para la SEP (26 programas) y coproductor de la serie “La rebelión de los colgados” basada en la obra de Bruno Traven, coproducción con Antena Uno, RAI, Televisión Española y Channel Four, en 1986.

También trabajó en el sector público. Fue uno de los fundadores de la Cooperativa de Cine Marginal, patrocinada por la Tendencia Democrática del SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), 1972, y de DASA (Directores Asociados Sociedad Anónima). Además fue secretario del trabajo del Sindicato de Autores Cinematográficos.

Gabriel Retes fue un artista multipremiado:

-Por “Tribulaciones en el seno de una familia burguesa” obtuvo los premios a “Mejor realización” y “Mejor argumento” en el Segundo Encuentro de Realizadores de Cine en Súper 8 por la Casa del Lago; también obtuvo el Primer Premio en el Segundo Concurso de Cine Experimental de Súper 8, organizado por la Asociación Nacional de Actores, además de otras menciones por “Mejor Montaje Sonoro”

-Con “Los años duros”, conformado por el cortometraje del mismo nombre y el mediometraje “Los bandidos”, ganó “Mejor Dirección” y “Mejor Pelicula” en el concurso de la Asociación Nacional de Actores, así como el “Premio Especial del Jurado” en el V Festival Internacional de Nuevo Cine en Súper 8 milímetros, celebrado en Caracas, Venezuela en 1980, además del “Premio Especial del Jurado” en Cartagena, Colombia, en el Festival de Cine en Súper 8 Milímetros, en el año 1980.

-Ganó el Premio Ariel por “Chin Chin El Teporocho” en la categoría de “Mejor Ópera Prima”.

-Por “Flores de Papel” recibió la “Diosa de Plata”, tras haberse estrenado en Berlín, Alemania.

-Por “El Bulto” ganó el Premio Don Quijote en el 18º. Festival de Huelva, España; el premio Heraldo por “Mejor Guión” en 1992, el Primer Lugar en el IV Concurso de Cine FACIMEX en la ciudad de México, el Premio Especial del Jurado San Juan en el 4º. CINEMAFEST, en Puerto Rico en 1994.

-Por “Bienvenido-Welcome” ganó el Premio del Público en el 14º. Festival Internacional de Cine, en Amiens, Francia en 1994, el Segundo Premio Coral Ficción en el 16º. Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba, en 1994 y el Premio del Jurado en el Festival de Cine Latinoamericano de Mar de Plata, en Argentina, en 1995, Diosa de Plata a “Mejor Guión” en 1995 y Premio Casa de América de la Muestra de Cine Latinoamericano de Lleida, España, en 1997. Y estuvo nominado al Premio Ariel como “Mejor Guión Cinematográfico”.

-Por “Un dulce olor a muerte” obtuvo el 2º. Premio Coral del XXI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, Cuba, en 1999.

Gabriel Retes estuvo casado con Tina Romero, con quien tuvo a su hija Christina Mason, con Pilar Campesino, con quien tuvo a Juan Claudio y con Lourdes Elizarráras, con quien tuvo a Cristóbal.