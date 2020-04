“Angustia, temor, el coronavirus no es una gripa fuerte”: David Monterrosas, médico y paciente de Covid-19

Roberto Desachy Severino

Quienes tenemos la fortuna de no haber caído en las garras del coronavirus –hasta el momento-por obvias razones no sabemos qué se siente el padecerlo, cuáles son los signos y síntomas.

Incluso, lo confieso, algunos creímos que es una especie de “gripe fuerte”. Y así se lo pregunté a mi amigo David Monterrosas, médico ginecólogo de profesión y quien apenas el pasado fin de semana cayó enfermo de Covid-19 y se convirtió en uno más de los héroes anónimos afectados por el simple “pecado” de ejercer su profesión y exponerse a la virulencia de un microorganismo mortal y a la inconsciencia, ignorancia e irresponsabilidad de mucha gente que sigue en las calles.

No es frecuente que David Monterrosas se enferme no solamente por su profesión, sino –sobre todo- porque hace ejercicio todos los días, come sano, se preocupa notoriamente por no subir de peso y sigue hábitos saludables en su vida diaria. Por lo mismo, cuando él mismo reconoció que estaba internado en el Issste luego de dar positivo al coronavirus, el impacto fue mayor que al enterarse de que cualquier otro amigo y/o conocido se hubiese enfermado.

El siguiente relato no pretende ser una descripción médica o científica sobre los signos y síntomas del coronavirus, solamente es una descripción –escrita y hecha pública con permiso de David- de lo que piensa y siente una víctima del Covid y, sobre todo, de la indiferencia de mucha gente que sigue en las calles.

“EN EL ISSSTE ME INTERNARON HASTA QUE EMPEORÉ”

Luego de 2 o 3 semanas de no estar en contacto vía celular, le envié a David un whats para preguntarle qué características tendrá la fase 3 de la alerta sanitaria y si él consideraba que el gobierno federal se había tardado en decretarla:

-Hola Robert, estoy internado por Covid. Tengo una neumonía basal bilateral. Me internaron, me puse muy muy mal.

-¿Y cómo sigues?-

-Estoy angustiado, voy mejorando muy lentamente con muchos medicamentos, no he podido controlar la fiebre, aunque no me ha faltado el aire. Estoy en Infectología del Issste Puebla, aislado del mundo.

-¿Dónde te dio?-

-En el Issste.

-¿Cuántos médicos más han dado positivo, que tu sepas?-

– Al menos 3, entre ellos mi chica, a quien hoy (lunes 13 de abril) dieron de alta luego de 6 días internada.

La compañera de David se llama Esmeralda López Muñoz. Mi amigo me relató que “yo estoy internado desde el sábado. Vine con ella el miércoles porque me sentía mal, pero no me quisieron ingresar”.

-¿Tus compañeros del Isste te vieron enfermo desde el sábado y no quisieron internarte?-

-Porque yo tenía criterios menores (de enfermedad), pero a ella sí la internaron. Coincido contigo en que la fase 3 de la emergencia sanitaria está desde el fin de semana pasado, solamente están esperando a equipar los hospitales y a hacer acuerdos con las clínicas privadas.

DIARREA, FIEBRE INCONTROLABLE, NEUMONÍA

El paciente del Covid-19 siguió su relato: “Venimos a checarnos el miércoles (8 de abril) por la tarde, nos tomaron placas y nos comentaron que yo tenía un infiltrado pulmonar leve y me dieron medicamento y medidas de urgencia. A la dra (su pareja) le encontraron un infiltrado más grave, una neumonía basal bilateral, por eso decidieron ingresarla”.

David Monterrosas, quien acostumbra correr y levantar un poco de peso en el gimnasio todos los días, añadió que aunque el Imss y el Issste están equipados para atender a pacientes Covid, “sus hospitales van a ser insuficientes, nos va a rebasar la emergencia, algunos (sanatorios) se van a enfocar en el Coronavirus”.

-Dime David, el Covid ¿es como una gripa fuerte, a la décima potencia?-

-No, no es nada imaginable, yo tuve tos, fiebre, cansancio, sed, dolor articular, diarrea leve. Pero otros tienen gripa, dolor de garganta, falta de aire. No es nada imaginable, protégete amigo, me recomendó.

-Pero eres fuerte y estás en buena condición…espeté-

-Eso ayuda en algo, respondió.

-¿Qué poca en el Issste que no te internaron desde el primer momento?-

-No tenían por qué internarme. Solamente siguieron los protocolos establecidos, yo tenía un cuadro leve de neumonía y empeoré en 72 horas. El Issste está trabajando bien, en poco tiempo los han organizado muy bien, les dieron material y toma de muestras.

Además, acá me han tratado muy bien, no me puedo quejar, me apoyan mucho, finalizó su relato mi amigo, quien este martes amaneció – afortunadamente- mucho mejor, luego de que le controlaron un problema menor con la presión arterial.