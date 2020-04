Médico Michael Burry opina vs el aislamiento, ¿cómo sería con México?

Político.mx

El médico e inversionista Michael Burry lanzó una serie de propuestas e ideas distintas de cómo manejar la crisis del coronavirus o COVID-19 en el mundo. Plantea que las políticas de aislamiento generarán un mayor daño a la población por los efectos negativos en el empleo y la economía, algo que en México podría agravarse debido a las características de la población.

Lo que plantea el médico es que las políticas de los gobiernos en el mundo respecto a aislarse generan indudablemente un mayor mal por la pérdida de empleos, el cierre de negocios e incluso el impacto en la vida hogareña de las personas pues en varios países se reporta un incremento en la violencia intrafamiliar.

Burry propone que las pruebas para COVID-19 se hagan de manera universal y eso demostraría que la tasa de fatalidad sería de 0.2% pues es un virus que ataca sobre todo a personas mayores y con ciertas enfermedades, las cuales deben mantenerse resguardadas, mientras que el resto de la población puede seguir una vida relativamente normal con los cuidados necesarios de higiene y distancia.

If COVID-19 testing were universal, the fatality rate would be less than 0.2%. This is no justication for sweeping government policies, lacking any and all nuance, that destroy the lives, jobs, and businesses of the other 99.8%.

— michaeljburry (@michaeljburry) March 23, 2020