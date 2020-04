PGA Championship, US Open y The Masters tienen nueva fecha

PRNewswire

El PGA Championship, el US Open y The Masters son tres de los cuatro torneos mayores que sí se van a realizar en este 2020, mientras que The Open fue cancelado y su edición 149 se disputará del 11 al 18 de julio del 2021.

Estas son las previsiones de los organizadores y las diversas instituciones involucradas en la realización de estos torneos ante la pandemia mundial del COVID-19, la cual originó una suspensión en todos los deportes y un caos en la recalendarización de las competencias.

Después de varios análisis, el PGA Championship quedó reprogramado del 3 al 9 de agosto, cuando su fecha original fue del 14 al 17 de mayo, y dicho torneo es organizado por la Asociación de Jugadores Profesionales (PGA) de los Estados Unidos.

A su vez, el 120 US Open quedó fechado del 17 al 20 de septiembre en el campo del Winged Foot en Mamaroneck, Nueva York, cuando su programación original era del 18 al 21 de junio.

“Tenemos la esperanza de que posponer el campeonato nos ofrecerá la oportunidad de mitigar los problemas de salud y seguridad”, expresó Mike Davis, director de la Asociación de Golf de los Estados Unidos, responsable del torneo.

The Masters de Augusta National fue recalendarizado del 12 al 15 de noviembre, cuando se jugaría del 6 al 12 de abril, y es organizado por Augusta National Golf Club.

Por la pandemia del COVID-19 fue cancelado The Open, el torneo más antiguo de este deporte y fue reprogramado en su versión 149 del 11 al 18 de julio 2021, en el majestuoso campo del Royal St. George’s de Kent, Inglaterra.

“Tomamos esta decisión con un gran pesar”, expresó Martín Slumbers, director ejecutivo de The Royal & Ancient, la institución organizadora del torneo.

Las instituciones involucradas enviaron un comunicado conjunto, en el que expresan que cada organización continuará con el seguimiento de las indicaciones de las autoridades de salud pública y sólo habrá competencia si es seguro ante esta enfermedad respiratoria.

“Este es un momento difícil para todos lo que enfrentamos los efectos de la pandemia. En las últimas semanas, la comunidad mundial del golf se ha unido para presentar colectivamente un calendario”, dijeron en el anuncio.