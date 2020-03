Gobernador Barbosa informa que su administración también presentó una denuncia penal contra Eukid Castañón 

María Huerta

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, informó que tras la detención del ex diputado federal, Eukid Castañón Herrera, por el delito de extorsión, su administración ya presentó también una denuncia penal en contra del ex panista, aunque no abundó bajo qué cargo.

En rueda de prensa, el mandatorio abundó que independientemente de las denuncias que tiene el ex operador de Rafael Moreno Valle por autoridades federales, su gobierno ya presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE), una denuncia.

“Este señor al parecer tuvo una patente de corso por lo que agravió a mucha gente de Puebla, y ahorita está en conflicto entre particulares”, dijo al dejar en claro que en su gobierno no hay y no habrá impunidad para nadie.

Ayer, la Fiscalía Puebla informó que cumplió orden de aprehensión en contra de Eukid N., por su probable participación en la comisión del delito de extorsión en agravio de dos particulares.