Cajeros de CFE Inservibles y el Trato en Oficina Déspota: Usuarios

René R. Coca

• La pérdida de tiempo y la inoperatividad de su tecnología no es de

clase mundial.

• Personal sin resolver asuntos de altas tarifas injustificadas.

Tapachula, Chis; FEB. 25 (interMEDIOS).- Usuarios de la Comisión Federal

de Electricidad (CFE) en Tapachula han incrementado el número de quejas

debido a diversas inconsistencias en la tecnología que manejan para

pagar el recibo o tarjeta; ante el trato déspota y sin solución a las

altas tarifas; así como las diversas alteraciones en el fluido eléctrica

que provoca apagones y con ello la descompostura de aparatos y

herramientas en el trabajo o en el hogar.

Dentro de las instalaciones de la CFE donde se ubican los cajeros,

personas tienen que realizar enormes filas para pagar su recibo o

tarjeta de energía, desafortunadamente de todos los cajeros solo

funcionan dos o tres, y de ellos te advierten que no dan cambio o que el

comprobante de pago no sale impreso. El usuario Ramón “N” indicó que la

que gente hace fila entre una hora y hora y media, debido a que están

inservibles casi todos los aparato.

Doña Estela “N” dijo que a su edad hacer filas ya es muy difícil “pero

tengo que pagar porque si no los de la luz llegan a mi casa a cortarla;

lo malo es que de los pocos cajeros que funcionan creo que solo uno da

cambio y el resto queda en abono. ¿Y quién me va a dar para mi pasaje el

aparato no te da cambio?” aseveró en la única fila que el dispensador de

billetes y monedas si devuelve el cambio.

El grupo de inconformes coincidió en que pidieron al personal

administrativo tomar medidas para solucionar el problema de cajeros en

funciones pero que en primer término no les hicieron caso, “fue ante la

presión de varios de nosotros que se dignaron a decirnos que la falla en

los cajeros ellos no lo pueden solucionar pero que ya estaba levantado

el reporte, sin atender nuestra demanda” citaron.

De la misma forma, otro grupo de usuarios dijo estar inconforme porque

el incremento en el recibo de energía eléctrica casi se duplicó en lo

que se debe pagar, aun cuando mantienen el mismo gasto de energía, sin

embargo, ninguna de las personas de CFE que están tras el mostrador dio

solución o explicación del porqué de esa cantidad. “Y si no pagamos nos

cortan la energía, o al menos es una condicionante para que manden al

personal a revisar el medidor o la instalación primaria, pero mientras

ya nos cobraron de más”

Cabe destacar que estas quejas son muy frecuentes desde hace tres

semanas, esto independiente a las variaciones o cortes de energía que

ocurren muy seguido en varios sectores de la ciudad, lo que ocasiona que

a veces se vaya la energía por minutos; o bien, que estos “bajones”

ocasionen que los aparatos electrodomésticos, los equipos de cómputo y

herramientas se descompongan sin ninguna responsabilidad fincada para

CFE.