Mexicanos gastan hasta más de 3 mil pesos al mes en sus mascotas

Rossi A. G.

En febrero se conmemora el día del gato; no obstante se dice que quizá sea el único animal que tiene reconocidas tres celebraciones anuales: el 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre.

En nuestro país, más de la mitad de la población (57%) mantiene una mascota y aproximadamente el 15% tiene al menos un gato (más de 10.5 millones de felinos), según una estimación de MSD Salud Animal México.

El monto mensual aproximado que gastan las personas en su mascota (por concepto de mantenerla: comida, juguetes, accesorios, etc.), es de menos de mil pesos (45.4%), de mil a dos mi pesos (41.3%), de dos a tres mil pesos (9%), y más de tres mil pesos (3%), mientras que el 1.3% no ha calculado ese gasto, de acuerdo a un sondeo realizado por la plataforma de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad Engagment en febrero del 2020.

Respecto a las personas que afirman tener gastos “extra” o especiales para su mascota, un 43% gasta en alimento especial, 25% paga estética, el 24.4% compra un tratamiento o medicamento, y un 7.6% otros fastos o son gastos eventuales.

Los lugares donde suelen comprar los artículos para sus mascotas son supermercado (60.3%), tiendas especializas (32.6%), en línea (3.7%) o con mayoristas (3.4%). Y la forma de pago para este tipo de compras suele ser efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o con puntos y otro tipo de pago.

El 50% de los dueños de mascotas reconocen que los gastos más caros suelen ser el veterinario, un 42% dice que el alimento, mientras que el 8% afirma que es la estética o cuidador.

Cuidado de las mascotas

Respecto a los gastos del cuidado, el 42.3% dice que no ha pagado o pagaría un cuidador o paseador de mascotas, un 19.7% ha pagado esporádicamente. Mientras que un 14.7% paga cuidador más de una vez a la semana, un 13% lo hace de manera semanal y un 10.3% requiere este servicio una o dos veces al mes.

El monto que los dueños de mascotas acostumbran pagar por cuidador o por algún incentivo “extra” para sus mascotas es de 100 a 200 pesos por ocasión (55.3%), menos de 100 pesos cada vez (38%), y solo un 6.7% paga más de 200 pesos por vez.

Previsión del cuidado, gasto y seguridad de las mascotas

El 37.3% de los mexicanos no tiene asegurada a su mascota ni le interesaría hacerlo, un 35% no tiene seguro y no ha pensado en ello, y solo el 14% sí cuenta con uno. El 13.7% cuenta con chip o localizador en caso de pérdida de su mascota.

En el sondeo realizado en febrero de 2020 participaron 300 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza es de 95%.

Recomendaciones para ahorrar en el cuidado de las mascotas

● No descuidar su salud: no solo requieren tener todas sus vacunas, también se recomienda llevarlos al veterinario mínimo 2 veces al año a fin de desparasitarlos, prevenir y detectar a tiempo enfermedades que podrían afectar su calidad de vida y significar un gasto no programado. Se recomienda aprovechar las campañas gratuitas de vacunación y esterilización.

● Aprender a comprar su comida: el alimento más económico y de mala calidad podría tener consecuencias negativas a su salud. Hay que calcular cuánto tiempo le dura su comida y hacer un apartado quincenal o mensual. Una opción es reunirse con familiares, amigos o vecinos que tienen mascota y usan el mismo alimento para repartir el gasto.

● Bañarlo en casa: las estéticas para perros, además de costosas, pueden resultar estresantes para las mascotas, por lo que bañarlo y cepillarlo en casa es una buena opción, y llevarlo a la estética únicamente cuando requiera corte de pelo u otros servicios más específicos, como limpieza de glándulas anales o corte de uñas. No hay que olvidar que su limpieza dental es básica para evitar enfermedades.