El piloto de NASCAR Ryan Newman está en estado grave tras accidente en Daytona

Cuando iba como líder en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona de NASCAR, el lunes, el piloto de carreras Ryan Newman se vio involucrado en un fuerte accidente en el que su auto salió volando y se volteó varias veces.

Los comentaristas de televisión de FOX dijeron que Newman fue retirado y llevado directamente a un hospital local.

“Ryan Newman está siendo tratado en el Halifax Medical Center”, según un comunicado publicado en Twitter por Roush Fenway Racing. “Está en estado grave, pero los médicos han indicado que sus lesiones no son potencialmente mortales”.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020