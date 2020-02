La OMS pide una respuesta al coronavirus basada en la ciencia, no en el pánico

PRNewswire

El director de la Organización Mundial de la Salud considera que no es necesario restringir los viajes desde China para tratar de contener el coronavirus que ya ha dejado 361 muertos en el país.

Hasta el momento hay 17.238 casos confirmados en China. Fuera del país, son 151 casos confirmados en 23 países y una persona falleció en Filipinas.

El coronavirus puede causar desde un cuadro leve, con fiebre, y tos seca, hasta una neumonía que puede ser mortal.

El director de la Organización, el doctor Tedros, considera que hay que invertir en combatir el virus en el epicentro. “La propagación a otros países es mínima y va despacio”, dijo y lo que ocurre fuera “se puede controlar con facilidad”.

“No hay razón para tomar medidas que interfieran innecesariamente con el comercio y los viajes internacionales”, añadió. “Pedimos a todos los países que tomen decisiones basadas en la ciencia y sean consistentes con ella. La Organización Mundial de la Salud está lista para aconsejar a cualquier país que esté considerando qué medidas tomar”.

La regla de este juego es solidaridad, solidaridad, solidaridad

Según informaciones de prensa, Estados Unidos, Australia y Singapur no permiten la entrada a visitantes extranjeros que hayan estado recientemente en China. Otros países prohíben la entrada a los visitantes que hayan estado en la provincia de Hubei, el epicentro del brote, y algunos más han cerrado sus fronteras y suspendido vuelos. El Gobierno chino ha criticado la decisión de Estados Unidos de declarar una emergencia de salud pública y restringir las entradas porque consideran que causa “pánico”.

Solidaridad entre países

A través de su cuenta de Twitter el Secretario General de la ONU solicitó a la gente en todo el mundo que siga los consejos de la OMS. “En un momento de mucha ansiedad, debemos evitar el estigma y la discriminación, y unirnos en solidaridad y con compasión”, dice António Guterres.

Es un mensaje en el que insistió el doctor Tedros. “La regla de este juego es solidaridad, solidaridad, solidaridad”, sostuvo. “Pero es algo que vemos que falta en muchos lugares y tenemos que abordarlo”.

Preparación

Desde la Organización Mundial de la Salud señalan que tanto el coronavirus 2019-nCoV como el ébola han demostrado la “importancia vital” de invertir en medidas de preparación, no en respuesta guiadas por el pánico.

En la República Democrática del Congo se ha gastado más de 1000 millones de dólares para intentar frenar el ébola. Sin embargo, en la vecina Uganda solo hubo que destinar 18 millones en preparación. “Cuando el ébola cruzó la frontera, estaban preparados y lo frenaron”, dijo Tedros. “Esto debe ser una lección para el resto del mundo”.

El jefe de la OMS reconoció, sin embargo, que los mecanismos de alerta no son los más adecuados para una situación como la actual. Las opciones existentes son declarar una emergencia de salud pública de interés internacional o no hacerlo, un sistema “demasiado tajante” para lidiar con emergencias complejas. “Tenemos una luz verde y una luz roja y nada entre medias. Necesitamos una luz amarilla, otros mecanismos, pero el binario sí-no no es adecuado para emergencias”, señaló. “Es demasiado restrictivo, demasiado simplista y no se adecua a su propósito”, añadió.

La OMS está “explorando opciones” que permitan señalar un nivel de alerta intermedio para lo que esperan contar con el apoyo de los países miembros que en marzo se reunirán en Marrakech, en Marruecos, en un encuentro a nivel ministerial sobre “diplomacia de la salud”.