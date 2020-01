Posponen juego Lakers-Clippers por muerte de Kobe

ABC Noticias

Los Ángeles.- La NBA decidió posponer el partido programado para este martes 28 de enero entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers debido al fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gianna

De acuerdo con un comunicado de la NBA, la determinación de aplazar el partido fue hecha por respeto al luto que está guardando la organización de los Lakers por la pérdida de su ex jugador y emblema de la institución.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

— NBA (@NBA) January 27, 2020