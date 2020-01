Tlaxcala en los ojos de la Tv internacional

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Y ahora no fue por sus escaleras eléctricas sino que tras darse a conocer a través del sitio de internet de la cadena Fox News las intimidaciones de las que fue víctima en de octubre de 2019, la periodista Lara Logan y su equipo de producción mientras preparaban un reportaje en nuestro país sobre la trata de personas Tlaxcala salta a la pantalla chica internacional.

Los obtusos elementos de policía del municipio de Tenancingo, Tlaxcala, advirtieron al equipo periodístico quienes circulaban en calles de esta demarcación para que inmediatamente abandonaran el lugar ya que de lo contrario podrían resultar lesionados esto mientras documentaban la historia de este enigmático municipio.

Lo que pocos saben es que esta periodista realizaba una de las cuatro partes que componen la serie “Lara Logan no tiene agenda (Lara Logan Has No Agenda)”, donde aborda diversos temas que hacen ámpula en la sociedad actual.

El trabajo de esta mujer es reconocido a nivel mundial ya que ha trabajado como reportera de “60 Minutes” de CBS News, reportado desde los campos de batalla en Afganistán e Irak.

De verdad que es increíble que en pleno 2019 ocurran este tipo de actos, la situación está perfectamente documentada, el video está en el sitio de la televisora y se pueden ver a los obtusos uniformados pidiéndoles que abandonaran de inmediato Tenancingo.

Como resultado de dichas acciones Lara Logan ha emitido diversas declaraciones como en la que hizo en el programa Fox Nation donde dice “La policía es la guardiana de los traficantes y sus secretos, y viene para obligarnos a salir, una amenaza velada”.

Así que como diría Mike Wazowski No Puede Ser Salí En Televisión.

Marioneta un homenaje a los actores

Marioneta cinta que llegará a cines el 17 de enero de 2020, cuenta la historia de Ernesto, un actor cubano que decide probar suerte en México, donde queda varado en la gigantesca ciudad al fracasar en su intento por lograr un protagónico en una importante obra de teatro.

Ante la disyuntiva de volver a su tierra derrotado, conoce fortuitamente en el metro a Belén, actriz espontánea que cuenta historias o mentiras a cambio de algunas monedas con las cuales sobrevivir a su limitada realidad. Este encuentro cambiará sus vidas para siempre.

Marioneta tuvo su premier en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara donde fue acreedora del premio Internacional de la Crítica FIRESCI, así como en el Festival de cine de Tijuana, además de que ha participado en varios festivales internacionales de los que destacan Selección oficial en el Tallin festival black nights selección oficial, Estonia. Selección oficial en El Barents film festival de Rusia, y en el festival de Santander en Colombia.

Gabriela Gavica y Carlos Hernández de Mandarina Cine, junto con Mónica Lozano de Alebrije Cine y Video, son los productores de Marioneta, cinta dirigida por Álvaro Curiel y protagonizada por Rafael Ernesto, Fátima Molina y Juan Manuel Bernal; que además cuenta con las actuaciones especiales de Patricia Reyes Spíndola, Martha Claudia Moreno, Damayanti Quintanar, Aleyda Gallardo y Nicolasa Ortiz Monasterio.

Álvaro Curiel es un director, guionista y productor mexicano. Egresado de la carrera de dirección del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), además de estudiar dramaturgia en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Buenos Aires, Argentina, Curiel empezó su carrera como asistente de dirección en diversas producciones, como La ley de Herodes (1999), Matando Cabos (2004), Kilometro 31 (2006), entre varias más. Como director, ha trabajado en televisión para cadenas y productoras como TNT, Fox, Discovery Channel, en series como Terminales (2008), Los simuladores (2009), Los héroes del Norte (2010), La teniente (2012), Cumbia Ninja (2015), 2091 (2016), La balada de Hugo Sánchez (2018) y Sitiados: México (2019), además de largometrajes como Acorazado (2010), Querido Carlos (2013) y Marioneta (2019).

