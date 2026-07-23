Abelardo Domínguez

Víctima de amenazas pasa a ser imputada; denuncia abusos del Ministerio Público en Huauchinango

Huauchinango, Pue. – La ciudadana Beatriz Cruz presentó denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos y la Visitaduría correspondiente, tras sufrir presuntas irregularidades y presiones por parte del Ministerio Público adscrito a la FIM de esta ciudad, José Manuel González Jarquín.

Los hechos se dieron el pasado 21 de julio, cuando fue convocada por la Visitaduría para acudir a las oficinas del citado fiscal para tratar su denuncia por amenazas, integrada en la carpeta FGEP /CDI/FIM/HUACHI/-I/009676/2026, en contra del señor Jorge Alejandro Lechuga.

Sin embargo, al llegar no recibió avances a favor de su causa, sino que fue informada que ahora ella era denunciada por el mismo señor Lechuga por el delito de allanamiento de morada.

La afectada relató que el propio funcionario le sugirió llegar a un acuerdo con su denunciado, argumentando que este “cuenta con mucho dinero y sus abogados tienen muchas influencias”. Agregó que el fiscal mencionó llevar apenas cuatro meses en el cargo y le advirtió que “mejor se arreglara antes de que pasara otra cosa”.

Ante esto, Beatriz Cruz presentó sendas quejas ante Derechos Humanos y la Visitaduría correspondiente, advirtiendo que al ser ella una persona de familia humilde, siente que la autoridad que debería protegerla la está poniendo en riesgo, y teme por su integridad y la de su familia, así como que se cumplan las amenazas por las cuales ella primero acudió a denunciar.

Hace un llamado directo a la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancur y al gobernador Alejandro Armenta Mier para que intervengan, ya que considera que la propia Fiscalía está favoreciendo a quien señaló como su agresor.