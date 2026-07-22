“Un paso hacia ti #bailar, bailar” se estrena el lunes 27 de julio a las 19:30 horas por Canal 5 y por ViX

M-Drama musical juvenil mexicano protagonizado por Pamela Cervantes y Davi Ulloa y producido por Luis Lusillo.

Cuenta con las actuaciones de los primeros actores Miguel Pizarro y Lalo “El Mimo”.

Por Mino D’Blanc

Este lunes 20 de julio en el icónico Foro 2 de Televisa San Ángel, el talentoso y reconocido productor Luis Lusillo presentó a los representantes de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales su nueva producción titulada “Un paso hacia ti #bailar, bailar”.

-Con “Un paso hacia ti #bailar, bailar”, TelevisaUnivision inaugura su barra de M-Dramas:

“Un paso hacia ti #bailar, bailar” es un M-Drama musical juvenil que tiene toda la esencia y el corazón de los mexicanos. La trama conjuga el amor, la diversión y especialmente el baile. Esta historia es la que inaugura por Canal 5 la nueva barra de M-Dramas en México y que es un formato que fusiona la narrativa de los melodramas latinos con la estética, el ritmo y la estructura del K-Drama, que es en sí el formato original y que es un fenómeno televisivo en los países asiáticos.

-Palabras de Luis Lusillo en relación a los M-Dramas:

Como bien lo mencionó el productor Luis Lusillo, quien suma otro éxito más a su carrera televisiva, “aunque los M-Dramas son originalmente de la televisión de los países asiáticos, esta historia tiene el sabor y la esencia de nuestra gente, lo que lo hace muy interesante y diferente a todos los demás”.

Además, discernió: “con esta nueva barra de M-Dramas para Canal 5, gracias por la oportunidad de darme el primer proyecto que abre la barra. No es el primero de los que producimos; el año pasado mis amigos y partners Carlos y Eduardo Murguía produjeron “Contrato de corazones”. Les fue tan bien, que Televisa decidió apostar este año para hacer cuatro producciones de este corte para la barra de M-Dramas”.

Y es que cabe resaltar que precisamente los M-Dramas son contenidos adaptando las tendencias de la narrativa asiática, orientados al público joven.

-Equipo creativo: La historia original es de Andrés Montoya y Lina Arbolada. El director es Andrés Lizarazo, quien mencionó detalles muy importantes en relación a su labor en esta serie, además de la forma en la que tuvieron que trabajar.

-Sinopsis de “Un paso hacia ti #bailar, bailar”:

Kevin Briceño es un joven que nació en Palos Verdes, un barrio duro en donde todos son juzgados y los sueños parecen muy lejanos.

Vive con Héctor, su padre, quien es un hombre duro y machista que dirige un taller mecánico, así como con Lola, su hermana menor, quien está en silla de ruedas debido a una lesión, pero que siempre contagia esperanza con la firme idea de que algún día pueda volver a caminar.

Kevin es huérfano de madre y está presionado por la responsabilidad de heredar el taller de su papá, aunque el joven guarda un secreto que es que su verdadera pasión es la danza.

Por su parte, Ana Sofía es una destacada joven bailarina de ballet, quien está cansada de vivir bajo el yugo de su madre, quien es Lorenza Velasco, la ex primera bailarina más influyente de México y quien es la dueña de la Royal Motion Ballet.

Un día, mientras Kevin duda de su destino, Lola lo inscribe en las audiciones de dicha institución, por lo que ilusionado asiste la audición y presenta una mezcla arriesgada de danza urbana y ballet, misma que desata burlas y críticas, pero que también llama la atención de la estricta directora y de Ana Sofía.

Como todo en la vida, perseguir un sueño tiene un precio. Kevin no puede pagar la colegiatura y recurre a Rogelio, quien es el prestamista de la colonia y quien ve en Kevin la oportunidad de vengarse de Héctor, su antiguo rival. Con la mediación de María Brenda quien es la hija de Rogelio y que es una influencer enamorada de Kevin y su pareja en las coreografías, el joven hipoteca el taller.

Además, los problemas se intensifican para Kevin Briceño una vez que logra ingresar a la academia. El disciplinado y envidioso Marcelo lo desprecia, el elitista profesor Cristian lo humilla y Emiliano de la Rosa quien es el novio de Ana Sofía lo ridiculiza ante su padre que es Santiago, un poderoso empresario inmobiliario que planea demoler Palos Verdes para construir un centro comercial.

Entre duelos de danza en la colonia, además de las mentiras y de las redes sociales que amplifican cada paso y las tensiones familiares, Kevin debe elegir entre callar para proteger a los suyos o levantar la voz y defender lo que ama.

Entre Ana Sofía y Kevin nace una complicidad inesperada, ya que él la enseña a respirar y ella le recuerda que siempre debe creer en sí mismo.

Con el apoyo de ella, Katia quien es su amiga y confidente, y sus inseparables Júnior y José Ángel, Kevin se abre camino en un mundo que parecía imposible para él.

Entre Kevin y Ana Sofía habrá una conexión inmediata y por ende, un posible amor.

-La danza: premisa medular de “Un paso hacia ti #bailar, bailar”:

Esta disciplina artística refleja conflictos de familia, amor y clase. El cómo un chico de barrio transforma su herida en arte y demuestra que a veces basta un solo paso para cambiarlo.

-Elenco:

Los protagonistas de “Un paso hacia ti #bailar, bailar” son Davi Ulloa quien personifica a Kevin Briseño y Pamela Cervantes a Ana Sofía.

Cabe hacer mención de la actuación del primerísimo actor Miguel Pizarro, quien regresa con esta producción a TelevisaUnivision y quien da vida a Héctor, quien es el papá de Kevin.

Además, el reparto está integrado por Maya Tierrablanca quien es Katia, Mayte Fernández es Lola, Nahuel Malanot en el papel de Héctor en su edad joven, Nini Pabón es Lorenza, Mau Salas es el profesor Cristian, Jared Rivera es Yolanda, Arturo Viñales es Rogelio Aguilar, Alex Cortes es Junio Copete, Steffuy Torres es María Brenda. También actúan la experimentada actriz Patricia Noble quien hace el personaje de la mamá que falleció, Hugo Alcántara –quien es muy famoso por su personaje de El Indio Bryan-, Augusto Di Paolo, Facundo Castro, Mateo Trabulsi, Alex Cortés, Yeyo Maldonado, entre otros histriones.

Es importante resaltar la actuación especial de Lalo “El Mimo”, quien por su trabajo y trayectoria también es reconocido como un primer histrión.

-Soundtrack y música original:

Luis Lusillo agradeció en la conferencia de medios, el hecho de que compositores muy reconocidos se hayan sumado a este proyecto, en el que al ser un M-Drama musical, los protagonistas y parte del elenco joven, interpretan y bailan las canciones de la historia.

Los temas son “Un paso hacia ti” y “Hasta el final”, ambos autoría de Carlos Lara y Lynda Thomas; “Bailar es mi vida” original de Martha Lucía y Juan Pablo Martínez y “Bom Bom”, composición de Carlos Lara.

-Capítulos, estreno y transmisión:

“Un paso hacia ti #bailar, bailar” consta de 20 capítulos. Se estrenará el próximo 27 de julio y se transmitirá simultáneamente por Canal 5 y por ViX de lunes a viernes a las 19:30 horas