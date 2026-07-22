Pumas saca la garra y remonta ante Toluca en el infierno

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Pumas logró su primera victoria del Apertura 2026 después de ir perdiendo y lograr una remontada en el Estadio Nemesio Diez

Los Pumas remontaron ante Toluca y consiguieron el triunfo 1-2 con goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova. Sin Esteban Solari en el banquillo, los auriazules se plantaron en el Estadio Nemesio Diez y consiguieron el primer triunfo del Apertura 2026.

Toluca mandó un equipo alterno a la cancha pensando en el Campeón de Campeones del sábado próximo ante Cruz Azul y le pasó factura ante unos Pumas que mostraron la garra al venir de atrás.

Jorge Díaz Price abrió el marcador en un error insólito de Keylor Navas. Los Diablos eran superiores en la cancha y eso los llevó a un exceso de confianza que Pumas aprovechó de buena forma en el segundo tiempo, donde fueron capaces de remontar el marcador.

A continuación, te presentamos las historias que dejó el Toluca vs Pumas.

Solari ve la derrota desde el palco

El estratega de los Pumas se conformó con ver el partido desde uno de los palcos del Estadio Nemesio Diez. Antes del juego y al medio tiempo estuvo en el vestidor con sus jugadores, pero durante el juego solo presenció a sus elementos sin estar en la cancha.

Keylor Navas se equivoca en gol del Toluca

Casi no pasa y es raro que Keylor falle, pero esta noche colaboró en el primer gol de los Diablos. El arquero costarricense se quedó corto en la salida ante el centro de Helinho y eso permitió que Jorge Díaz Price rematara con la meta casi sola.

Mohamed rotó al equipo previo al Campeón de Campeones

El ‘Turco’ Mohamed le dio descanso a varios de sus jugadores titulares para que estuvieran frescos para el Campeón de Campeones que se llevará a cabo en Los Ángeles el próximo sábado. Solo Bruno Mendez, Alexis Vega, Jesús Angulo y Helinho saltaron como parte de los titulares habituales.

Abucheos a Sebastián Córdova

En su regreso al Estadio Nemesio Diez, el extremo mexicano fue ampliamente abucheado debido a que su paso con el Toluca fue muy gris pese a las expectativas que se le tenían. Con el cuadro de Mohamed no se consolidó y la afición le recriminó su accionar con la camiseta escarlata.

Arteaga y Córdova aplican ley del ex

Víctor Arteaga y Sebastián Córdova cumplieron la máxima de la ley del ex después de que hicieron los goles con los que Pumas remontó ante los Diablos. Arteaga empató el juego, mientras que Córdova firmó la remontada.

¿Quién fue el héroe del partido?

Sebastián Córdova fue el héroe de los Pumas una vez que marcó el gol de la remontada felina ante un Toluca que mostró mucha tibieza en su primer partido en casa. Con un cabezazo, el mediocampista mexicano cerró los tres puntos en favor de los auriazules.

El momento que cambió el partido

El gol de Víctor Arteaga que empató el juego y fue clave en el aspecto anímico de los Pumas para que pudieran concretar la remontada en el Estadio Nemesio Diez. El tanto de Arteaga fue un balde de agua fría para los Diablos, que no supieron cómo reaccionar.

Once inicial de Toluca

Hugo González, Diego Barbosa, Bruno Mendez, Luan García, Brian García, Fernando Arce, Víctor Guzmán, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega, Jorge Díaz Price.

Once inicial de Pumas

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López, Pedro Vite, Víctor Arteaga, Álvaro Angulo, Uriel Antuna, Juninho, Robert Morales.

¿Qué sigue para Toluca?

Los Diablos volverán a los entrenamientos para después viajar a Los Ángeles y enfrentar el sábado 25 de julio a Cruz Azul en el Campeón de Campeones.

¿Qué sigue para Pumas?

Los felinos tendrán descanso largo con una semana y media de por medio para visitar a los Bravos de Juárez el viernes 31 de julio.