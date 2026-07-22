Muere Plas Johnson, saxofonista del tema de ‘La Pantera Rosa’

MILENIO

La Pantera Rosa, la animación de 1963 ha perdido a una de sus figuras más emblemáticas; Plas Johson, saxofonista y autor del icónico tema homónimo que acompaño a millones de niños durante generaciones, ha fallecido.

¿Cómo murió Plas Johson?

El músico falleció el miércoles 15 de julio en su hogar ubicado en Los Ángeles a los 94 años, según confirmaron sus hijos Eric Johnson y Stephanie Oliver, a medios estadounidenses.

De acuerdo con sus hijos, Johnson había dado una presentación en su residencia de ancianos recientemente. El saxofonista también falleció a una semana de cumplir los 95 años, el 21 de julio.

Hasta el momento, las causas exactas de su deceso no han sido reveladas públicamente.

¿Quién fue Plas Johnson?

Plas John Johnson Jr. mejor conocido simplemente como Plas Johnson fue un saxofonista estadounidense de soul-jazz y hard bop, recordado por ser el creador del tema de La Pantera Rosa de Henry Mancini.

Grabó miles de canciones en Los Ángeles, respaldando a leyendas como Frank Sinatra, Nat “King” Cole, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye y B.B. King, entre otras grandes figuras del jazz y R&B.

También participó en los álbumes fundamentales de The Beach Boys y acompañó a pioneros del rock and roll como Little Richard, Ricky Nelson y Fats Domino.

Su música se inmortalizó en múltiples bandas sonoras, reconocido en el documental sobre músicos de estudio The Wrecking Crew (2008).