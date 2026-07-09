Valentina Buzzurro y David Chocaro son los protagonistas de “Te esperaba”

La nueva telenovela producida por la experimentada Silvia Cano para TelevisaUnivision.

Basada en el melodrama filipino “A love to last”.

Por Mino D’Blanc

Este martes 7 de julio en Televisa San Ángel, la reconocida y experimentada productora Silvia Cano dio a conocer que Valentina Buzzurro y David Chocarro serán los protagonistas de “Te esperaba”, el nuevo melodrama que produce ejecutivamente para TelevisaUnivision y que se estrenará por “las estrellas” en el primer trimestre del año 2027 en la barra de las 20:30 horas.

-Sinopsis de “Te esperaba”:

Narra la historia de Sofía y Antonio, ambos heridos por una decepción amorosa. Su encuentro inesperado confirma que el amor por imposible que parezca, es capaz de salvar las almas rotas y darle un nuevo sentido a la vida.

-Personaje de Valentina Buzzurro:

Sofía Canseco es una joven inteligente, sensible y con una gran capacidad para enfrentar desafíos. Trabaja en una agencia de publicidad, mercadotecnia y relaciones públicas. Cree profundamente en el amor, aunque su visión sobre éste se ve sacudida por experiencias dolorosas que la hacen replantearse prioridades. Su historia es, en esencia, la de una mujer que descubre que amar también implica crecer y aprender.

-Personaje de David Chocarro:

Antonio Reyes es un hombre exitoso, culto y elegante. Es ingeniero en alimentos. Ha construido su vida alrededor del trabajo. A pesar de su imagen seria, tiene un lado humano, sensible y es profundamente amoroso con sus hijos. A lo largo de su historia es obligado a cuestionar quién es realmente y lo que significa ser feliz. En ese proceso descubre que la verdadera fortaleza está en construirse y abrir el corazón a nuevas oportunidades.

-Origen de “Te esperaba”:

Está basada en la telenovela filipina “A Love to Last” -“Un amor duradero”- que fue protagonizada por Bea Alonzo e Ian Veneracion y dirigida por Rory Quintos, Frasco Mortiz, Jerry Lopez Sineneng y Richard Arellano y estrenada y transmitida en el año 2017.

-Adaptación libre de “Te esperaba”:

Esta nueva versión tiene la adaptación libre de Juan Pablo Balcázar, Rosana Curiel, Cecilia Piñeio y Mariana Achar.