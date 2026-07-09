Después del éxito en Rockotitlán, Hilo Negro ofrecerá concierto este sábado 11 de julio en el Tianguis Cultural del Chopo

Staff/RG

La celebración por el estreno de ESPIRAL, seguirá recorriendo los lugares más emblématicos de la cultura del Rock en México.

Entrada libre.

El lanzamiento de ESPIRAL ha marcado un antes y un después en la trayectoria de HILO NEGRO.

Tras una extraordinaria presentación en Rockotitlán el pasado 26 de junio, donde la banda cautivó a todo el público presente, ESPIRAL y la música de HILO NEGRO llegarán al TIANGUIS CULTURAL DEL CHOPO.

La celebración continúa este SÁBADO 11 DE JULIO en otro espacio emblemático para el Rock Nacional, donde a partir de las 12 horas, HILO NEGRO presentará ESPIRAL y mucho más de su música.

De Cd. Satélite, Estado de México, donde es la nueva sede de “El Templo del Rock Nacional”, ahora el ESPIRAL se dirige hacia Buenavista en la Ciudad de México, enlazando así, dos escenarios fundamentales para la historia del Rock Mexicano, lo cual representa el encuentro con públicos distintos y la confirmación del alcance de una banda que ha sabido evolucionar sin perder la esencia que la distingue desde hace más de quince años.

Sin duda, con este tema HILO NEGRO abre un nuevo capítulo en su historia.

Producido por Oz de León, guitarrista y miembro fundador de La Castañeda, ESPIRAL expande el universo sonoro de la agrupación hacia atmósferas cósmicas y pulsos electrónicos, conservando la fuerza de su ADN rockero. El resultado es una obra que amplía las posibilidades musicales de la banda y demuestra que una gran composición puede transformarse, reinventarse y conectar con públicos cada vez más diversos.

Si en la versión de estudio ESPIRAL sorprende por su riqueza sonora y su potencial para trascender las fronteras del Rock, en el escenario recupera toda la potencia y energía que caracterizan a HILO NEGRO, convirtiéndose en una experiencia intensa y envolvente que confirma la versatilidad de una agrupación capaz de reinventarse sin perder identidad.

La noche del estreno en Rockotitlán fue aún más significativa con la participación como músico invitado de Patricio Iglesias, baterista de Santa Sabina, quien compartió escenario con HILO NEGRO en una presentación memorable que reafirmó el gran momento por el que pasa el grupo. Presentaron además Ajusco Nevado, el tema con el que participan en Devotos, el Tributo a la legendaria banda que en sus inicios estuvo conformada por Rita Guerrero, Poncho Figueroa, Pablo Valero y Patricio Iglesias y que ha resurgido en los últimos años gracias a dicho proyecto y a la inclusión en la alineación de Tania Melo, otra gran líder vocalista que pertenece a Los de Abajo.

Indiscutiblemente, las mujeres en el Rock, tienen un gran peso. También es el caso de HILO NEGRO con Julieta Soto (voz), que es el alma del grupo, cobijada por músicos de extraordinario nivel como Michel Duhart (guitarra), Rodrigo Moreno (guitarra y teclados), Alan Galicia (bajo), Ariel Dorrego (bajo) y Juan Carlos del Río (batería y percusiones). Juntos ofrecen un espectáculo donde la potencia del Rock se fusiona con una propuesta artística sólida, una ejecución impecable y una presencia escénica que convierte cada concierto en una vivencia inmersiva.

La celebración por el lanzamiento de ESPIRAL continuará este SÁBADO 11 DE JULIO en el TIANGUIS CULTURAL DEL CHOPO, con ENTRADA LIBRE, y seguirá durante agosto con el esperado estreno del video oficial de este sencillo, que más que un video-clip será un cortometraje, y la presentación de HILO NEGRO el 7 de agosto en Dada X Club, en la Ciudad de México.

No te pierdas la ruta del ESPIRAL. HILO NEGRO seguirá llevando su música a escenarios que forman parte de la historia del Rock Nacional.

“Uno mismo es capaz de afrontar cualquier situación complicada; transmutar el miedo en valentía y seguir adelante en el constante ESPIRAL de emociones”: HILO NEGRO