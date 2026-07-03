¿Qué artista estará en medio tiempo del México vs Inglaterra? Evento para despedir al Estadio

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¿Sabías que en el partido México vs Inglaterra habrá show de medio tiempo? Aquí te decimos qué artista estará en los 8avos de final del Mundial 2026

El estadio Ciudad de México vibrará en el medio tiempo del México vs Inglaterra. ¿Podrá la Selección Nacional mantener su racha invicta en el Mundial 2026? No te lo pierdas.

La Selección Nacional está haciendo historia en el Mundial 2026 y el país entero está en la ansiosa espera del anhelado quinto partido, que tendrá una gran sorpresa. Aquí te decimos qué artista se presentará en el medio tiempo del partido México vs Inglaterra.

¿Y si sí? ¿Cómo llega México vs Inglaterra?

México se convirtió en el único país que, hasta el momento, no ha recibido ningún gol en lo que va del Mundial 2026. Además, obtuvo un pase perfecto a 16avos de final, como líder del Grupo A, con nueve puntos en total.

Ahora, México se enfrentará a Inglaterra en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026, en el quinto partido, con el respaldo de una nación entera, que sueña con ver a la Selección Nacional pasar a cuartos de final.

¿Quién se presentará en el medio tiempo del México vs Inglaterra?

Danielle Dithurbide adelantó, en Despierta, que el próximo domingo, 5 de julio de 2026, habrá un show de medio tiempo en el partido México vs Inglaterra, que se jugará en el estadio sede Ciudad de México, como parte de octavos (8avos) de final del Mundial 2026.

Según Danielle Dithurbide, en el show de medio tiempo se presentará Maná, la icónica banda tapatía, que prendió al estadio entero en la inauguración del Mundial 2026 y recientemente dio un histórico concierto gratis en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Copa del Mundo.

“Les voy a dar una noticia, y no sé si es una noticia que nadie sepa, pero literalmente los van a ver el domingo, porque Fher y Maná van a estar amenizando el medio tiempo del juego, como despedida del estadio Ciudad de México y como despedida del Mundial”, reveló Danielle Dithurbide.

Maná vs Oasis

Los ánimos entre Maná y la banda británica Oasis se encendieron después de que Noel Gallagher aseguró que México va a peder el partido vs Inglaterra 5-0, por lo que Fher salió a la defensa de la Selección Nacional y respondió al líder de Oasis.

“A ver, no manches”, “ubícate” y “cálmate”, dijo Fher Olvera a Noel Gallagher y lo retó a esperar al domingo “a ver cómo nos va”