España golea 3-0 a Austria y avanza sin dificultades a octavos

LA JORNADA

La selección española recuperó su mejor versión futbolística y selló de forma contundente su pase a los octavos de final del Mundial 2026, tras imponerse este jueves 3-0 a una precavida Austria en el Estadio Los Ángeles, que lució repleto con más de 70 mil espectadores.

La furia roja, que llegó como líder del Grupo F con siete puntos, recordó que es una de las amplias favoritas para alzarse con la Copa del Mundo, además de romper una mala racha que arrastraba desde la final de Sudáfrica 2010 –donde salió campeona—, ya que no ganaba una ronda eliminatoria en un Mundial en los últimos 16 años.

Ahora esperará al vencedor del cotejo entre Portugal y Croacia, que también se disputa este jueves, para enfrentarlo en la fase de octavos el lunes 6 de julio en el Estadio Dallas.

Después de los 10 minutos iniciales en los que ambas escuadradas buscaban imponer condiciones, España hizo gala del estilo de juego que tanto se había esperado a lo largo de este torneo: toque constante, amplitud en el campo y ataques vertiginosos por ambas bandas, adueñándose casi por completo del esférico, ante una escuadra austríaca metida en su propio campo.

La sociedad ofensiva entre Pedro Porro y Lamine Yamal por el carril derecho, sumada a la peligrosidad de Marc Cucurella por la izquierda, desequilibró constantemente a la defensiva rival, que debió aplicarse a fondo en busca de mantener inviolada su meta.

El primer tanto llegó al minuto 36, cuando Cucurella envió un centro desde el sector izquierdo y Mikel Oyarzabal, con el empeine colocó el balón al poste derecho del arquero Alexander Schlager, firmando su tercer gol en el torneo. Antes del descanso, la selección dirigida por Luis de la Fuente pudo aumentar la ventaja con un tiro libre de Álex Baena que se estrelló en el larguero y el contrarremate de Yamal que el portero austriaco desvió prodigiosamente con el abdomen.

El dominio de los españoles era abrumador. Tan sólo en la primera parte sumaron siete tiros de esquina y no tuvieron ninguna llegada de peligro en su arco. Para la segunda, se mantuvo esa misma tónica. Austria, dirigida por el alemán Ralf Rangnick, apostó por el contragolpe, pero la Furia Roja no cedió terreno.

Al 64’, cuando el equipo centroeuropeo se había atrevido a adelantar líneas e incluso había fabricado un par de llegadas de peligro, Pedro Porro conectó un impecable cabezazo a centro de Álex Baena para poner el 2-0.

Ya en el tramo final, al 88, Cucurella nuevamente habilitó a Oyarzabal, quien con un remate a placer sentenció el definitivo 3-0, logrando su cuarto tanto personal en el campeonato. En el crepúsculo del juego, el marcador pudo ser aún más abultado, pero el recién ingresado Ferran Torres, tras una veloz descolgada, desaprovechó que se llegó sólo al área y envió su tiro desviado del arco.

Además del triunfo y el buen juego, España mantiene el invicto y la portería en cero en este torneo, al igual que la selección de México, en busca de romper la marca de más minutos sin recibir gol en la historia de los Mundiales, perteneciente al arquero italiano Walter Zenga, quien logró mantener imbatida su meta durante 517 minutos en Italia 1990.